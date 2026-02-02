HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sẽ mở phố đi bộ ven biển Mỹ Khê

T.Trực

(NLĐO) – Phố đi bộ dọc bờ biển Mỹ Khê kết hợp du lịch với ẩm thực đặc sản, âm nhạc và không gian ánh sáng, dự kiến hoạt động từ 17 - 22 giờ hàng ngày.

Ngày 2-2, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, địa phương đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để mở phố đi bộ, dự kiến vào ngày 20 Tháng chạp Âm lịch tới.

Theo ông Vương, phố đi bộ bên bờ biển Mỹ Khê, dài 800 m, rộng 12 m, kết hợp du lịch với ẩm thực đặc sản, âm nhạc và không gian ánh sáng. Tuyến phố đi bộ sẽ mở cửa từ ngày 7-2 (tức 20 Tháng chạp Âm lịch). Hiện có khoảng 20 hộ đăng ký kinh doanh tại tuyến phố.

- Ảnh 1.

Đoạn đường dự kiến mở phố đi bộ dọc ven biển Mỹ Khê

Theo thiết kế, tuyến phố được chia thành bốn khu chức năng, gồm: khu check-in và biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; 10 gian hàng sản phẩm OCOP và quà lưu niệm; 20 quầy ẩm thực, đồ ăn nhanh và đồ uống không cồn; cùng 10 quầy kinh doanh đồ uống có cồn. Các gian hàng sử dụng mô hình nhà mái che lưu động để thuận tiện lắp đặt và tháo dỡ.

Phố đi bộ dự kiến hoạt động từ 17 - 22 giờ hàng ngày. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ rào chắn, cấm các loại xe chạy vào; sau 22 giờ, tuyến đường được trả lại hiện trạng để phục vụ giao thông.

- Ảnh 2.

Đoạn đường dự kiến mở phố đi bộ

Phố đi bộ sẽ khai thác lợi thế sẵn có của du lịch biển, gắn với các đặc sản địa phương như cá cơm, nước mắm của khu vực Tịnh Kỳ cũ. "Tuyến phố nằm xa khu dân cư nên hoạt động âm nhạc, nghệ thuật không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời kéo dài thời gian vui chơi cho du khách", ông Vương nói.

Đây là tuyến phố đi bộ thứ 2 được mở tại Quảng Ngãi đầu năm 2026. Trước đó, phố đêm Sông Trà ven bờ nam sông Trà Khúc (thuộc phường Nghĩa Lộ) cũng được triển khai và dự kiến hoạt động từ ngày 19 hoặc 20 Tháng chạp Âm lịch.

Tin liên quan

TPHCM: Phố đi bộ Nguyễn Huệ "rực lửa", tiếp sức cho U23 Việt Nam

TPHCM: Phố đi bộ Nguyễn Huệ "rực lửa", tiếp sức cho U23 Việt Nam

(NLĐO) - Dù 22 giờ 30 trận đấu mới bắt đầu nhưng từ 19 giờ ngày 20-1, hàng ngàn cổ động viên đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, tiếp sức cho U23 Việt Nam.

TP Quy Nhơn xây dựng 3 tuyến phố đi bộ

(NLĐO) - Đề án Phố đi bộ Quy Nhơn với mục tiêu phát triển không gian văn hóa, du lịch và thương mại tại trung tâm thành phố.

VIDEO: Ngắm dàn khí tài, biểu diễn khí công và cảnh khuyển tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

(NLĐO) - Người dân có thể tham quan tự do các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" tại đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

tỉnh Quảng Ngãi lực lượng chức năng du lịch biển phố đi bộ quà lưu niệm biển mỹ khê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo