Sẽ mở phố đi bộ ven biển Mỹ Khê

Ngày 2-2, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, địa phương đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để mở phố đi bộ, dự kiến vào ngày 20 Tháng chạp Âm lịch tới.

Theo ông Vương, phố đi bộ bên bờ biển Mỹ Khê, dài 800 m, rộng 12 m, kết hợp du lịch với ẩm thực đặc sản, âm nhạc và không gian ánh sáng. Tuyến phố đi bộ sẽ mở cửa từ ngày 7-2 (tức 20 Tháng chạp Âm lịch). Hiện có khoảng 20 hộ đăng ký kinh doanh tại tuyến phố.

Đoạn đường dự kiến mở phố đi bộ dọc ven biển Mỹ Khê

Theo thiết kế, tuyến phố được chia thành bốn khu chức năng, gồm: khu check-in và biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; 10 gian hàng sản phẩm OCOP và quà lưu niệm; 20 quầy ẩm thực, đồ ăn nhanh và đồ uống không cồn; cùng 10 quầy kinh doanh đồ uống có cồn. Các gian hàng sử dụng mô hình nhà mái che lưu động để thuận tiện lắp đặt và tháo dỡ.

Phố đi bộ dự kiến hoạt động từ 17 - 22 giờ hàng ngày. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ rào chắn, cấm các loại xe chạy vào; sau 22 giờ, tuyến đường được trả lại hiện trạng để phục vụ giao thông.

Đoạn đường dự kiến mở phố đi bộ

Phố đi bộ sẽ khai thác lợi thế sẵn có của du lịch biển, gắn với các đặc sản địa phương như cá cơm, nước mắm của khu vực Tịnh Kỳ cũ. "Tuyến phố nằm xa khu dân cư nên hoạt động âm nhạc, nghệ thuật không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời kéo dài thời gian vui chơi cho du khách", ông Vương nói.

Đây là tuyến phố đi bộ thứ 2 được mở tại Quảng Ngãi đầu năm 2026. Trước đó, phố đêm Sông Trà ven bờ nam sông Trà Khúc (thuộc phường Nghĩa Lộ) cũng được triển khai và dự kiến hoạt động từ ngày 19 hoặc 20 Tháng chạp Âm lịch.