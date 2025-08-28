HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng mở thầu dự án hầm qua sân bay quốc tế

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng khởi động dự án hầm xuyên sân bay gần 3km, kết nối phía Đông và phía Tây thành phố.

Ngày 28-8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết đã tổ chức mở hồ sơ gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng.

Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có một nhà thầu tham gia là Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu lớn - Hầm, đơn vị từng đảm nhận nhiều công trình hạ tầng lớn trên cả nước. 

Đà Nẵng khởi động dự án hầm xuyên sân bay kết nối đông tây thành phố - Ảnh 1.

Phối cảnh hầm qua sân bay Đà Nẵng. Ảnh minh hoạ AI

Gói thầu có giá trị hơn 3,8 tỉ đồng, thực hiện theo hợp đồng trọn gói trong 118 ngày. Hiện cơ quan chức năng đang trong quá trình xét thầu để lựa chọn đơn vị triển khai.

Theo phương án sơ bộ do Sở Xây dựng trình trong quý I-2025, tuyến hầm dự kiến dài hơn 2,9 km, gồm hai đoạn hầm hở dài 570 m, ba đoạn hầm hộp dài 1.450 m và một đoạn đi qua đường băng dài khoảng 900 m.

Dự án được đưa ra với hai phương án. Phương án 1 là xây dựng tuyến tàu điện ngầm (MRT) đi chung với đường bộ. Chi phí khoảng 10.000 tỉ đồng với kỹ thuật phức tạp, khó mở rộng MRT, mức an toàn trung bình nhưng phù hợp với hạ tầng cảng hàng không.

Phương án 2 là xây dựng tuyến MRT tách biệt đường bộ. Chi phí khoảng 7.500 tỉ đồng, được đánh giá an toàn và khả năng vận hành cao, dễ mở rộng MRT nhưng mức phù hợp với hạ tầng sân bay chỉ ở mức trung bình.

Sở Xây dựng thành phố kiến nghị không nên kết hợp MRT và đường bộ do tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau.

Theo quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tuyến hầm qua sân bay sẽ là trục kết nối phía Đông và phía Tây, góp phần giảm tải cho các tuyến đường Điện Biên Phủ và Cách Mạng Tháng Tám.

Tin liên quan

Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Trong quy hoạch giao thông đô thị, Đà Nẵng định hướng phát triển hầm qua sân bay, sông Hàn và nhiều tuyến tàu điện ngầm.

hầm qua sân bay Đà Nẵng
