Thời sự

Đà Nẵng quyết xóa cảnh "cầu chờ đường"

Bài và ảnh: Trần Thường

UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện các công trình giao thông đã thi công gần xong nhưng còn thiếu đường dẫn


Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu xử lý dứt điểm từng dự án; xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, các đơn vị phải rà soát, tháo gỡ vướng mắc, xử lý nhà thầu yếu kém; tăng cường giám sát, đẩy nhanh thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Toàn thành phố hiện có ít nhất 16 dự án giao thông rơi vào tình trạng "cầu xong nhưng đường chưa tới", chủ yếu tập trung tại khu vực Quảng Nam (cũ). Một số công trình tiêu biểu gồm cầu Tam Tiến và đường dẫn, cầu Trà Đình, cầu Lệ Bắc, cầu Gò Cuông, cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), cầu Vân Ly và đường dẫn; cùng các tuyến kết nối như đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, đường trục chính Tam Hòa, đường vành đai phía Bắc Quảng Nam (cũ).

Nhiều công trình đã hoàn thành 2-3 năm, thậm chí 5-6 năm nhưng vẫn chưa có đường dẫn, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đà Nẵng quyết xóa cảnh "cầu chờ đường" - Ảnh 1.

Cầu Trà Đình (xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) đã hoàn thành 6 năm nhưng chưa có đường dẫn

Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thiếu nguồn vật liệu như đất đắp, cát, đá; cùng với sự vào cuộc chưa quyết liệt của một số địa phương. Dù khu vực Quảng Nam (cũ) có tiềm năng khoáng sản lớn, việc quy hoạch và cấp phép mỏ vật liệu thời gian dài còn chậm, dẫn đến thiếu nguồn cung. Nhiều dự án phải mua vật liệu từ địa phương khác như Quảng Ngãi, làm tăng chi phí và kéo dài tiến độ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, đến ngày 17-3, toàn thành phố có 80 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực (59 giấy phép do Quảng Nam cũ cấp, 21 do TP Đà Nẵng cấp) và 6 giấy phép thuộc thẩm quyền của bộ. Dù quy hoạch 186 mỏ cát, sỏi, nhưng mới chỉ 11 mỏ cát được cấp phép khai thác tại khu vực Quảng Nam (cũ), với tổng trữ lượng hơn 852.000 m³, công suất khoảng 122.000 m³/năm - còn thấp so với nhu cầu.

Đà Nẵng quyết xóa cảnh "cầu chờ đường" - Ảnh 2.

Cầu qua sông Trường Giang thuộc dự án đường trục chính Tam Hòa (nối Quốc lộ 1 với đường Võ Chí Công và ĐT.613B) chậm tiến độ

Năm 2025, thị trường từng xảy ra "cơn sốt" giá cát, khiến nhiều công trình đầu tư công chậm tiến độ, gây áp lực lên mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Tại cuộc họp ngày 18-3, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ, không để tình trạng thiếu vật liệu xây dựng kéo dài. Quan điểm xuyên suốt là không để tài nguyên "nằm trên giấy"; các mỏ đã quy hoạch phải được đưa ra thị trường thông qua đấu giá, cấp phép và khai thác.

Với các khu vực đã trúng đấu giá, cần làm rõ lộ trình khai thác; các trường hợp đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng nhưng chưa được cấp phép, hoặc đã được cấp phép thăm dò nhưng chưa hoàn tất thủ tục, phải xác định rõ vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu lực lượng công an tăng cường quản lý lĩnh vực khoáng sản, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, góp phần ổn định nguồn cung vật liệu.

