Đà Nẵng ra quân chống đua xe sau chung kết Việt Nam – Thái Lan

Ngày 2-1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra các trận chung kết bóng đá Asean Cup 2024.

Theo công văn, lúc 20 giờ các ngày 2 và 5-1 (thứ Năm, Chủ nhật) sẽ diễn ra các trận thi đấu bóng đá chung kết Asean Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Dự báo sau các trận đấu, nhất là trường hợp đội tuyển Việt Nam chiến thắng, người hâm mộ sẽ tổ chức diễu hành để mừng chiến thắng, tập trung tại một số tuyến giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm thành phố như tại nút giao phía Tây Cầu Rồng, tuyến 2/9 và khu vực xung quanh tượng đài 2/9, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành...

Cá biệt một số thanh, thiếu niên lợi dụng các hoạt động cổ vũ, mừng chiến thắng để tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, nẹt pô,... gây mất an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng...

Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra các trận thi đấu chung kết, báo cáo Giám đốc Công an thành phố (qua Phòng Tham mưu) trước 14 giờ ngày 2-1.

Trong đó, tổ chức trực chiến 100% quân số đối với các lực lượng CSGT – TT, CSCĐ, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp; trực chiến 50% quân số đối với công an các quận, huyện, phường, xã từ 19 giờ các ngày diễn ra trận chung kết.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu nắm chắc tình hình liên quan, nhất là trên không gian mạng để huy động tối đa các lực lượng tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng....

"Đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài thì thủ trưởng đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố", công văn nêu rõ.