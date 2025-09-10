Đà Nẵng: Sẽ sớm khởi công cầu Bà Ngân

Cầu Bà Ngân nằm trên tuyến Quốc lộ 14H, nối liền xã Nam Phước với phường Hội An (TP Đà Nẵng), nhiều năm qua trở thành "nút thắt cổ chai" gây ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Cây cầu này đã trở thành nỗi "ám ảnh" của người dân địa phương và người tham gia giao thông.

Theo người dân địa phương, cầu Bà Ngân (bắc qua hạ nguồn sông Thu Bồn) trước đây được xây dựng cho xe máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu, để di chuyển từ xã Nam Phước qua phường Hội An và ngược lại. Vì vậy, cây cầu dài hơn 200 m này có bề ngang khiêm tốn, chỉ rộng 3,5 m (tính cả lan can). Những năm gần đây, đặc biệt từ khi Hội An xây dựng và đưa vào khai thác cầu Cẩm Kim, lưu lượng giao thông tăng đột biến.

Hằng ngày, lượng người từ huyện Duy Xuyên và TP Hội An (cũ) qua lại học tập, làm việc, buôn bán rất đông. Nhiều tài xế ô tô muốn qua lại Hội An - Duy Xuyên cũng lựa chọn lưu thông qua cầu Bà Ngân với cự ly ngắn thay vì phải đi vòng ra phía Điện Bàn rất xa, kết hợp với việc khách du lịch từ Hội An cũng chọn qua cầu Bà Ngân để đến các điểm du lịch như Khu đền tháp Mỹ Sơn, làng du lịch Đại Bình…, đã khiến cầu trở nên quá tải.

Đặc biệt, vào sáng sớm và chiều tối, khi người dân di chuyển đi học, đi làm nhiều, cầu Bà Ngân thường xuyên bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đã có không ít vụ va chạm giao thông, xô xát xảy ra do người dân bức xúc trong lúc qua cầu.

Cầu Bà Ngân bắc qua sông Thu Bồn kết nối xã Nam Phước với phường Hội An chỉ rộng hơn 3 m, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông

Thời gian qua, cử tri địa phương và chính quyền xã Duy Phước (trước đây) đã nhiều lần kiến nghị lên các diễn đàn, mong muốn sớm đầu tư xây dựng cầu Bà Ngân rộng hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giúp phát triển kinh tế - xã hội.

Mới nhất, giữa tháng 5-2025, ông Lê Văn Dũng lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã đi kiểm tra, yêu cầu các cơ quan liên quan phải ưu tiên xây dựng sớm cầu Bà Ngân để tháo gỡ nút thắt giao thông, đáp ứng mong mỏi của người dân và khai thác tối đa hiệu quả trục giao thông liên vùng.

Ông Dũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (hiện trực thuộc UBND TP Đà Nẵng) bố trí nguồn vốn còn dư của dự án hoàn thiện đường ven biển 129 để xây dựng cầu, khởi công vào tháng 8-2025.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án vẫn chưa được thực hiện, người dân địa phương lo ngại dự án đã bị "lãng quên" sau khi Quảng Nam sáp nhập với TP Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết địa phương chưa nghe thông tin về kế hoạch triển khai dự án cũng như công tác phối hợp giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, khẳng định đơn vị đang trình phương án cho Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thẩm định, phê duyệt. "Chúng tôi đang hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu có thể khởi công dự án vào cuối năm 2025, đáp ứng sự mong mỏi của người dân" - ông Thường khẳng định.