HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Sẽ sớm khởi công cầu Bà Ngân

Bài và ảnh: Trần Thường

Cầu Bà Ngân thường xuyên bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Cầu Bà Ngân nằm trên tuyến Quốc lộ 14H, nối liền xã Nam Phước với phường Hội An (TP Đà Nẵng), nhiều năm qua trở thành "nút thắt cổ chai" gây ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Cây cầu này đã trở thành nỗi "ám ảnh" của người dân địa phương và người tham gia giao thông.

Theo người dân địa phương, cầu Bà Ngân (bắc qua hạ nguồn sông Thu Bồn) trước đây được xây dựng cho xe máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu, để di chuyển từ xã Nam Phước qua phường Hội An và ngược lại. Vì vậy, cây cầu dài hơn 200 m này có bề ngang khiêm tốn, chỉ rộng 3,5 m (tính cả lan can). Những năm gần đây, đặc biệt từ khi Hội An xây dựng và đưa vào khai thác cầu Cẩm Kim, lưu lượng giao thông tăng đột biến.

Hằng ngày, lượng người từ huyện Duy Xuyên và TP Hội An (cũ) qua lại học tập, làm việc, buôn bán rất đông. Nhiều tài xế ô tô muốn qua lại Hội An - Duy Xuyên cũng lựa chọn lưu thông qua cầu Bà Ngân với cự ly ngắn thay vì phải đi vòng ra phía Điện Bàn rất xa, kết hợp với việc khách du lịch từ Hội An cũng chọn qua cầu Bà Ngân để đến các điểm du lịch như Khu đền tháp Mỹ Sơn, làng du lịch Đại Bình…, đã khiến cầu trở nên quá tải.

Đặc biệt, vào sáng sớm và chiều tối, khi người dân di chuyển đi học, đi làm nhiều, cầu Bà Ngân thường xuyên bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Đã có không ít vụ va chạm giao thông, xô xát xảy ra do người dân bức xúc trong lúc qua cầu.

Đà Nẵng: Sẽ sớm khởi công cầu Bà Ngân- Ảnh 1.

Cầu Bà Ngân bắc qua sông Thu Bồn kết nối xã Nam Phước với phường Hội An chỉ rộng hơn 3 m, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông

Thời gian qua, cử tri địa phương và chính quyền xã Duy Phước (trước đây) đã nhiều lần kiến nghị lên các diễn đàn, mong muốn sớm đầu tư xây dựng cầu Bà Ngân rộng hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giúp phát triển kinh tế - xã hội.

Mới nhất, giữa tháng 5-2025, ông Lê Văn Dũng lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã đi kiểm tra, yêu cầu các cơ quan liên quan phải ưu tiên xây dựng sớm cầu Bà Ngân để tháo gỡ nút thắt giao thông, đáp ứng mong mỏi của người dân và khai thác tối đa hiệu quả trục giao thông liên vùng.

Ông Dũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (hiện trực thuộc UBND TP Đà Nẵng) bố trí nguồn vốn còn dư của dự án hoàn thiện đường ven biển 129 để xây dựng cầu, khởi công vào tháng 8-2025.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án vẫn chưa được thực hiện, người dân địa phương lo ngại dự án đã bị "lãng quên" sau khi Quảng Nam sáp nhập với TP Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết địa phương chưa nghe thông tin về kế hoạch triển khai dự án cũng như công tác phối hợp giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, khẳng định đơn vị đang trình phương án cho Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thẩm định, phê duyệt. "Chúng tôi đang hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu có thể khởi công dự án vào cuối năm 2025, đáp ứng sự mong mỏi của người dân" - ông Thường khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo