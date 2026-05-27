Đà Nẵng tăng tốc đầu tư công

Từ các công trình hạ tầng chiến lược đến xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, TP Đà Nẵng xác định đầu tư công tiếp tục là "đầu kéo" dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và khơi thông nguồn lực xã hội.



Khơi thông điểm nghẽn

Theo UBND thành phố, trong 4 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai và xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống.

Đến hết tháng 4, thành phố giải ngân 2.094 tỉ đồng trong tổng số hơn 16.106 tỉ đồng vốn được giao, đạt 13% kế hoạch; nếu tính theo kế hoạch vốn do HĐND và UBND thành phố giao, tỉ lệ đạt khoảng 11%.

Trong bức tranh chung, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố là một trong những đơn vị có kết quả giải ngân nổi bật khi năm 2025 đạt 99,9% kế hoạch vốn sau điều chỉnh, bổ sung. Sau hợp nhất, đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Nhiều công trình trọng điểm đã được khởi công, trong đó có các dự án chào mừng 50 năm ngày giải phóng thành phố như cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm cáp điện trên các tuyến Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm; cải tạo các tuyến đường nội thị tại quận Thanh Khê, Liên Chiểu.

Thành phố cũng triển khai nhiều công trình phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 như nâng cấp Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, tuyến thoát nước từ Khu Công nghệ cao về kênh thoát lũ Hòa Liên, cải tạo đường nội thị quận Ngũ Hành Sơn…

Đáng chú ý, Đà Nẵng đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư dự án tổng thể bến cảng container Liên Chiểu, đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư 3 tuyến giao thông chiến lược kết nối cảng Liên Chiểu với các khu thương mại tự do và khu tái định cư phục vụ giải tỏa.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, năm 2026 là năm bản lề để đầu tư công phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế.

Đơn vị này cho biết giải ngân không chỉ là chỉ tiêu tài chính mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bởi "giải ngân nhanh và hiệu quả chính là khơi thông điểm nghẽn, tạo ra năng lực sản xuất mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội".

Để đạt mục tiêu đó, Ban Quản lý dự án đề ra "6 đột phá" trong năm 2026 gồm: chuẩn bị đầu tư; huy động nguồn lực; tiến độ và chất lượng công trình; đổi mới quản lý, chuyển đổi số; giải ngân vốn, kỷ cương thực thi; xây dựng đội ngũ và quản lý nhà thầu.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, trong đó đầu tư công giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

"Nguồn lực tài chính của thành phố có hạn nên sẽ ưu tiên cho các dự án hạ tầng chiến lược, có tính lan tỏa và tạo động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là các công trình kết nối Đà Nẵng với Quảng Nam, Hội An và Chu Lai" - bà Tâm nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, cùng với giải ngân vốn, thành phố tăng cường kỷ luật ngân sách, xử lý nghiêm các biểu hiện lãng phí, sai phạm trong quản lý tài sản công nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và tránh thất thoát ngân sách.

Một trọng tâm khác được Đà Nẵng chú ý là tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài liên quan kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án.

Thành phố cho biết đã xử lý 1.984/2.035 dự án, cơ sở nhà đất tồn đọng, đạt 97,5%; đồng thời thu hồi cho ngân sách hơn 1.435 tỉ đồng từ thực hiện các kết luận thanh tra.

UBND thành phố cũng công bố danh mục 350 dự án được áp dụng cơ chế tháo gỡ theo các nghị quyết đặc thù của Quốc hội.

Loại vĩnh viễn nhà thầu yếu kém

Bên cạnh kết quả tích cực, lãnh đạo thành phố thẳng thắn nhìn nhận nhiều dự án đầu tư công vẫn chậm tiến độ, kéo dài và gây lãng phí nguồn lực.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết từ các công trình quy mô lớn đến dự án nhỏ đều xuất hiện tình trạng chậm triển khai. Ông dẫn chứng dự án cầu Biện (phường Ngũ Hành Sơn) không vướng giải phóng mặt bằng, không thiếu vốn nhưng nhà thầu vẫn xin gia hạn thêm 6 tháng. "Một công trình nhỏ mà xin kéo dài thêm nửa năm là điều khó chấp nhận. Phải làm rõ trách nhiệm cụ thể" - ông Quang nhấn mạnh.

Dự án cầu Biện (phường Ngũ Hành Sơn) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ, ảnh hưởng giao thông khu vực

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ngoài những bất cập trong quy trình triển khai, nguyên nhân lớn dẫn đến chậm tiến độ hiện nay là năng lực yếu kém của một số nhà thầu. Từ thực tế đó, thành phố yêu cầu thực hiện các biện pháp mạnh nhằm lập lại kỷ cương trong đầu tư công.

"Tất cả doanh nghiệp yếu kém sẽ bị loại vĩnh viễn, không bao giờ cho trúng thầu tại Đà Nẵng nữa" - ông Quang khẳng định.

Với các dự án chậm tiến độ vô lý, thành phố yêu cầu các ban quản lý rà soát lại toàn bộ năng lực nhà thầu; nếu xác định yếu năng lực thì kiên quyết chấm dứt hợp đồng và thay thế bằng đơn vị khác.

Các sở sẽ tập trung nhiệm vụ quản lý nhà nước Song song với việc siết nhà thầu, Đà Nẵng cũng điều chỉnh vai trò các cơ quan quản lý. Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, các sở chuyên ngành, như Sở Xây dựng..., sẽ không tiếp tục làm chủ đầu tư dự án, mà tập trung vào chức năng quản lý nhà nước. Thành phố yêu cầu việc điều hành phải bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm", không chấp nhận tình trạng né tránh trách nhiệm hoặc báo cáo chung chung.

