Ngày 15-8, Công an xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nông Sơn ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.



Sáng 12-8, tại Phòng giao dịch Agribank Chi nhánh Nông Sơn, một khách hàng đến yêu cầu chuyển khoản 20 triệu đồng.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, giao dịch viên đã cảnh báo, thuyết phục khách hàng tạm dừng giao dịch và lập tức thông báo cho Công an xã Nông Sơn.

Công an xã Nông Sơn kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo khi nạn nhân đang chuyển tiền tại ngân hàng

Tiếp nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt xác minh. Nạn nhân cho biết đã tham gia một "Câu lạc bộ ghép đôi" trên mạng xã hội Facebook và được yêu cầu chuyển 5 triệu đồng để được duyệt tham gia.

Sau đó, đối tượng lấy lý do thao tác sai và liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền để hoàn tất thủ tục phát sinh. Tin lời, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng lên tới 80 triệu đồng.

Khi chuẩn bị chuyển thêm 20 triệu đồng nữa, nạn nhân may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện và báo cho công an, kịp thời ngăn chặn thiệt hại.

Công an xã Nông Sơn khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, đặc biệt là lợi dụng tâm lý muốn kết bạn, kết đôi hoặc hứa hẹn lợi ích nhanh chóng.

Khi phát hiện hành vi khả nghi, người dân có thể liên hệ trực ban Công an xã Nông Sơn qua số điện thoại 02353654305 để được hỗ trợ kịp thời.