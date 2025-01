Đà Nẵng: Tổng kết hoạt động Công đoàn, tôn vinh doanh nghiệp, lao động giỏi năm 2024

Hơn 127 tỉ đồng chăm lo cho người lao động

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, cho biết 2024 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào đời sống đoàn viên, người lao động, cũng là năm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, yêu cầu các cấp Công đoàn nỗ lực chăm lo cho công nhân, đoàn viên dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp quyết liệt để đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đã được giao. Năm qua, Công đoàn thành phố đã đại diện, ủy quyền cho 104 người lao động khởi kiện 2 doanh nghiệp nợ lương, trợ cấp thôi việc, nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền gần 3 tỉ đồng, tư vấn chính sách pháp luật miễn phí cho gần 7.000 lượt người lao động.

Tổ chức hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho gần 40.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức xét nghiệm và tầm soát ung thư miễn phí cho 1.500 nữ đoàn viên, người lao động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 103 Mái ấm công đoàn; phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức sản xuất chương trình game show "Tan ca vui khỏe". Đây là sân chơi trên truyền hình đầu tiên dành cho người lao động, là nơi để giới thiệu hình ảnh người lao động năng động, sáng tạo, có khát vọng và lối sống đẹp.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tôn vinh các doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động năm 2024

Trong năm 2024, tổng nguồn kinh phí chăm lo cho người lao động là khoảng 127 tỉ đồng. Các cấp Công đoàn thành phố đã tích cực triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về ủy thác nguồn vốn 100 tỉ ngân sách qua Chi nhánh NHCSXH TP, đến nay đã giải ngân được hơn 45 tỉ đồng cho cán bộ, công chức quận, huyện, phường, xã và người lao động trong các doanh nghiệp được vay.

"Các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kết nạp mới 20.437 đoàn viên, thành lập mới 169 Công đoàn cơ sở,thành lập 36 nghiệp đoàn ở khu vực phi chính thức với 1.685 đoàn viên; giới thiệu 1.876 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng - kết quả cao nhất từ trước đến nay" - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết.

Tôn vinh doanh nghiệp chăm lo, lao động giỏi

Nhằm chăm lo hơn nữa cho đời sống công nhân lao động, bà Phan Thị Thúy Linh yêu cầu các cấp Công đoàn tập trung cao độ cho việc tổ chức tốt những hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động để "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao bằng khen tôn vinh các doanh nghiệp chăm lo tốt cho công nhân năm 2024

Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng yêu cầu các chuyến xe, vé tàu được tổ chức đúng theo kế hoạch, đưa hơn 5.000 đoàn viên cùng gia đình về quê đón Tết an toàn; hơn 20.000 suất quà hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 20 tỉ đồng; hơn 46.000 phiếu mua hàng tặng người lao động đến tham quan, mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn và nhiều chương trình an sinh xã hội khác cần phải được trao đến tay người lao động, đến các doanh nghiệp một cách trang trọng, an toàn và xong trước ngày 25-1-2025 (nhằm ngày 26 Tết).

"Năm 2025, số lượng suất quà hỗ trợ người lao động vẫn bằng năm 2024, nhưng giá trị các suất quà được tăng gấp đôi, từ 10 tỉ đồng lên đến 20 tỉ đồng. Đây là thành quả từ nỗ lực tham mưu, đề xuất của LĐLĐ đối với TP Đà Nẵng để góp phần giúp công nhân có cái Tết đủ đầy" - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng nói.

Dịp này, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức trao Bằng khen Chủ tịch UBND TP cho 14 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tiêu biểu trong mô hình "Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động".

Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao cờ thi đua cho 5 tập thể thuộc LĐLĐ TP Đà Nẵng đạt thành tích tốt trong năm 2024

Đây là phong trào thi đua do LĐLĐ thành phố chủ trì triển khai từ năm 2014, sau hơn 10 năm triển khai đã có 110 lượt doanh nghiệp được tôn vinh, khen thưởng. Đây là những doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách và có chế độ phúc lợi cao dành cho người lao động; chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế, BHXH, môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, xây dựng được quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, xứng đáng với niềm tin của người lao động.

Hội nghị cũng khen thưởng 29 công nhân, lao động tiêu biểu trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Đây là những cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi lớn cho doanh nghiệp; tích cực đề xuất những giải pháp quản lý, phương pháp làm việc mới mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Dịp này, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức trao tặng Cờ và Bằng khen cho 5 tập thể là những Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố đạt thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn năm 2024.