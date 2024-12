Ngày 2-12, kết luận hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghị quyết một cách hiệu quả.

Theo sắp xếp, từ ngày 1-1-2025, TP Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 quận và 2 huyện; 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 phường và 11 xã.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay hiện tại mọi công tác chuẩn bị thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 1251 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đang diễn ra đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận nằm trong lộ trình sáp nhập cần làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, người lao động ở khu vực sáp nhập yên tâm công tác, với tinh thần tạo tâm lý thoải mái cho người lao động.



TP Đà Nẵng đảm bảo quyền lợi cho người dân sau sáp nhập

Về cơ sở vật chất, TP Đà Nẵng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối thực hiện các thủ tục để đầu tư các trụ sở mới hoặc sửa chữa và phải đảm bảo theo quy định.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm tốt công tác tuyên truyền, cũng như đảm bảo mọi quyền lợi, không gây xáo trộn đời sống người dân khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các phường.

Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh, mọi quyền lợi của nhân dân đều phải được đảm bảo, sau sáp nhập phải bằng hoặc tốt hơn, không có vướng gì về mặt quy trình thủ tục, không được gây ra bất kỳ phiền hà nào cho nhân dân. Trong trường hợp cần thiết thì thành phố sẽ thành lập các tổ công tác để xử lý, tháo gỡ những khó khăn, đề xuất của công dân.

Theo Nghị quyết 1251, TP Đà Nẵng điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 1,03km2, quy mô dân số 15.220 người của phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để nhập vào phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê.

Tại quận Thanh Khê, sáp nhập phường Hòa Khê vào phường Thanh Khê Đông; sáp nhập phường Tam Thuận vào phường Xuân Hà; sáp nhập phường Vĩnh Trung vào phường Thạc Gián; nhập phường Tân Chính vào phường Chính Gián.

Đối với quận Hải Châu, nhập phường Nam Dương và phường Bình Hiên vào phường Phước Ninh; nhập phường Hòa Thuận Đông vào phường Bình Thuận. Thành lập phường Hải Châu trên cơ sở nhập phường Hải Châu I và Hải Châu II. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 0,19 km2 của phường Thuận Phước để nhập vào phường Thanh Bình; phần còn lại giữ nguyên là phường Thuận Phước.

Đối với quận Sơn Trà, thành lập phường An Hải Nam trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 2 phường An Hải Đông và An Hải Tây. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 0,57 km2, quy mô dân số là 10.004 người của phường Thọ Quang để nhập vào phường Mân Thái.