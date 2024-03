Đà Nẵng tung loạt sản phẩm du lịch mới

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 8-6 đến 13-7 tại sân khấu bên sông Hàn, với 8 đội tham gia, gồm 7 đội quốc tế (Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng.

Với chủ đề "Made in Unity – Kết nối toàn cầu – Rạng rỡ năm châu", DIFF 2024 muốn truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Đêm khai mạc diễn ra vào tối 8-6 với chủ đề "Made of Unique Culture – Tinh hoa văn hoá" cùng phần thi mở màn giữa đội Việt Nam và đương kim vô địch DIFF 2023 – Pháp.

Các đêm tiếp theo sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Ý – Mỹ (15-6) (Made of Nature Wisdom – Tuyệt tác thiên nhiên); Đức – Ba Lan (22-6) (Made of Love Inspiration –Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc – Phần Lan (29-6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên).

Đêm chung kết diễn ra vào 13-7 với tên gọi "Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai". Các đội pháo sẽ có 20-22 phút để trình diễn.