Đà Nẵng và Lý Sơn hướng tới điểm đến quốc tế xanh

Năm 2025, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng tới 25%. Đà Nẵng duy trì 26 đường bay nội địa và quốc tế, đồng thời mở mới và khôi phục nhiều đường bay từ các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đông Nam Á và Trung Đông. Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng tầm vị thế điểm đến quốc tế hiện đại, xanh và giàu trải nghiệm.
Chiều cùng ngày, tại tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo "Giải pháp xây dựng, phát triển Lý Sơn trở thành khu du lịch quốc gia". Những năm qua, du lịch Lý Sơn đã có bước phát triển đáng ghi nhận, lượng khách tăng đều, hạ tầng và dịch vụ từng bước được đầu tư, thương hiệu "Du lịch đảo Lý Sơn" ngày càng được biết đến rộng rãi.
