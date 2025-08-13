Liên quan thông tin "Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ ngay giao lộ ở TP HCM" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 13-8, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đã làm việc với những người liên quan.

10 phương tiện vượt đèn đỏ.

Theo đó, nhóm người mặc áo cam được xác định là nhân viên Công ty TNHH Du lịch Mạo hiểm Ride of Your Life. Đây là công ty chuyên về các hoạt động du lịch mạo hiểm, đặc biệt là các tour du lịch bằng xe Vespa cổ điển, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp điều khiển xe Vespa lưu thông không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Theo quy định, mỗi trường hợp vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, hơn 8 giờ sáng 11-8, nhiều người mặc áo màu cam chạy xe máy tay ga hiệu Vespa chạy trên đường Lê Lợi, hướng về chợ Bến Thành. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn thì đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ.

Tuy nhiên, họ không dừng lại mà rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ dù tại giao lộ trên không có bảng hoặc đèn tín hiệu được rẽ phải khi đèn đỏ.

Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc.