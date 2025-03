Đắc lực như trợ lý ảo

Một trong những ứng dụng thiết thực mà trí tuệ nhân tạo (AI) trong công cuộc đổi mới sáng tạo mang lại cho mọi người, từ người dân tới công chức, viên chức nhà nước, là các trợ lý ảo cá nhân.

Thông minh, đa nhiệm

Từ năm 2023, với sự phát triển và phổ cập của các ứng dụng AI, đặc biệt là Gen AI, các trợ lý ảo càng như "hổ mọc thêm cánh".

Hiện có nhiều trợ lý ảo chính gắn với các nền tảng hệ điều hành hay từ các tập đoàn công nghệ lớn như Google Assistant của Google, Hey Siri của Apple, Alexa của Amazon, Cortana và từ năm 2024 được thay bằng Copilot của Microsoft, Bixby của Samsung… Khi các thiết bị gia dụng trong nhà được tích hợp tính năng thông minh, người dùng có thể dùng giọng nói của mình để ra lệnh điều khiển hàng loạt thiết bị thông minh như loa, đèn, rèm cửa, quạt, bếp, máy hút bụi, tivi… Các ứng dụng Gen AI như ChatGPT, DALL-E, Gemini, Copilot… giờ đây thật sự như một trợ lý đa năng cho mọi người dùng. Qua đó, người dùng tìm kiếm giải pháp, thông tin để trả lời… đủ mọi câu hỏi, vấn đề trong cuộc sống và công việc. Với khả năng được nhà phát triển huấn luyện bằng kho dữ liệu khổng lồ nhiều tỉ tham số và có thể truy xuất thông tin trên internet, các ứng dụng có thể giúp con người giải quyết nhiều vấn đề mà nếu làm thủ công thì hoặc không thể hoặc mất rất nhiều thời gian, công sức.

Đầu tháng 3, anh Nguyễn Xuân (ngụ quận 5, TP HCM) yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ internet VNPT VinaPhone tới nhà chỉnh lại thiết bị internet cáp quang. Sau khi hoàn tất công việc, nhân viên kỹ thuật dặn khách hàng nhớ đánh giá công việc khi từ tổng đài gọi đến kiểm tra. Lát sau, có chuông điện thoại và một giọng nữ xưng là từ trung tâm chăm sóc khách hàng VNPT VinaPhone hỏi số thông tin của khách hàng. Sau khi anh Xuân xác nhận, giọng nữ hỏi anh có hài lòng với chất lượng phục vụ không? Cô nhân viên tổng đài VinaPhone" kia chính là một "chatbot", một trợ lý ảo.

Các trợ lý ảo ngày càng hiểu ý và phục vụ tốt hơn cho từng người dùng. Ảnh : AI

Trong vài năm trở lại đây, người dùng ở Việt Nam thường xuyên giao tiếp với những trợ lý ảo thông minh bởi nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp ứng dụng trợ lý ảo để phục vụ hoạt động của mình. Trợ lý ảo AI giờ có thể chuyển đổi văn bản thành giọng nói, chuyển đổi giọng nói thành văn bản, trích xuất thông tin dữ liệu, tóm tắt nội dung cuộc họp hay tài liệu, định danh khách hàng điện tử….

Các trợ lý ảo AI này có thể được tinh chỉnh, cá nhân hóa cho phù hợp với từng khách hàng. Chẳng hạn, trợ lý ảo của bệnh viện được huấn luyện các dữ liệu, thông tin đặc thù của ngành y khoa cũng như các thông tin, các dịch vụ cụ thể của từng bệnh viện. Cũng ở bệnh viện, có trợ lý ảo dành cho các y - bác sĩ, có trợ lý ảo phục vụ người bệnh hay người dân.

Giảm tải công việc

Vào tháng 5-2024, Công ty CP Truyền thông Luật Việt Nam đã ra mắt AI Luật - trợ lý ảo AI tự động tư vấn pháp lý đến từng điều khoản của các luật định hiện hành nhờ được huấn luyện từ dữ liệu của hàng trăm ngàn văn bản pháp luật của Việt Nam.

TAND Tối cao từ năm 2022 đã triển khai thử nghiệm phần mềm trợ lý ảo pháp luật do Viettel AI phát triển với dữ liệu ban đầu tới 7 tỉ tham số. Tính đến quý I/2024, trợ lý ảo tòa án này đã được áp dụng cho hơn 12.000 thẩm phán và cán bộ tư pháp trên toàn quốc; tiếp nhận mỗi ngày 10.000 -30.000 lượt câu hỏi; giảm 30% thời gian xử lý công việc; giảm 30% khối lượng công việc hành chính so với cách làm thủ công. Chỉ riêng với việc mã hóa bản án, quyết định và đăng tải công khai, thời gian thực hiện đã được rút ngắn xuống chỉ còn vài giây so với 1-2 giờ trước đây. Đơn cử tại TAND huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), bình quân mỗi thẩm phán phải giải quyết 131 vụ án mỗi năm, gần gấp đôi so với quy định, phát sinh áp lực không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình xét xử. Trợ lý ảo đã giúp tòa án này giảm tỉ lệ vụ án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan từ 0,35% năm 2023 xuống còn 0,21% trong 6 tháng đầu năm 2024.

Công ty CMC TS, thuộc Công ty Công nghệ CMC, đã phát triển trợ lý ảo đa ngôn ngữ CMC AI Chatbot để cung cấp cho các tổ chức, cơ quan. Không chỉ giống như một tư vấn viên giải đáp mọi thắc mắc của người dùng hoặc chăm sóc khách hàng trên môi trường internet, trợ lý ảo AI này còn có khả năng thực hiện hàng loạt tác vụ của nhân viên, như tra cứu hồ sơ, lên lịch cuộc họp… Trước đó, từ giữa năm 2023, Tập đoàn Viettel đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) giao nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và trợ lý ảo cho cán bộ, công chức tại bộ này.

Thật ra, ở đây không phải là mỗi viên chức, nhân viên có một trợ lý ảo riêng, mà có nghĩa mỗi người trong tổ chức, cơ quan đều phải biết sử dụng trợ lý ảo - đặc biệt là trợ lý ảo riêng của tổ chức - để nâng cao chất lượng và hiệu suất xử lý công việc của mình.

Xem như một "công chức xuất sắc" Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội vụ cuối năm 2024, ông Nguyễn Mạnh Hùng (khi đó là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), đã đưa ra gợi ý cung cấp cho mỗi công chức, viên chức một "trợ lý ảo". Khi cần thông tin để xử lý công việc, công chức có thể hỏi trợ lý ảo, cung cấp toàn bộ tri thức của tổ chức cho trợ lý ảo, bổ sung cập nhật tri thức mới của trợ lý ảo. Khi đó, trợ lý ảo giống như một "công chức xuất sắc" của một tổ chức.