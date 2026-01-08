Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang Lào chúc mừng thành công Đại hội Đảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang Lào chúc mừng thành công Đại hội Đảng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chiều ngày 8-1, tại Thủ đô Vientiane, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã dẫn đầu Đoàn sang chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và gặp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XII, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đặc phái viên Tô Lâm chúc mừng Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công - Ảnh 1.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Báo Nhân dân

Tại cuộc gặp, ông Lê Hoài Trung đã trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII Đảng NDCM Lào.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc mừng ông Thongloun Sisoulith một lần nữa được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, qua đó thể hiện sự tin cậy sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của ông trong suốt thời gian qua; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào do ông Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, cùng quyết tâm chính trị cao, bản lĩnh vững vàng và bề dày kinh nghiệm của 40 năm đổi mới, đất nước Lào anh em sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển với niềm tin và khát vọng mới, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XII đã đề ra; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội XII của Đảng NDCM Lào được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Lào chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen thách thức; Đại hội đã thông qua Cương lĩnh chính trị hết sức quan trọng, các định hướng chiến lược, mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng cho sự phát triển dài hạn của Lào trong thời gian tới. Ban Chấp hành Trung ương và Ban Lãnh đạo khóa mới của Đảng là tập thể lãnh đạo đoàn kết, gồm các cán bộ giàu kinh nghiệm, có tầm nhìn chiến lược; thể hiện uy tín và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân Lào đối với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của Đại hội cũng là thắng lợi quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước; khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong tiến trình lịch sử đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc; là điểm tựa chiến lược quan trọng cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ, vun đắp, không ngừng củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; Việt Nam luôn sẵn sàng kề vai sát cánh, ủng hộ hết lòng và chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, hợp tác chính trị, kết nối và phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

Đặc phái viên Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm cấp Nhà nước trong thời gian tới sớm nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông báo khái quát về kết quả Đại hội lần thứ XII Đảng NDCM Lào; đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công của Đại hội, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em thân thiết Lào - Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt chặng đường cách mạng cũng như trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, và các lãnh đạo khác của Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát sao, cổ vũ và động viên, hỗ trợ hiệu quả cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và cá nhân ông đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao mới được thống nhất trong thời gian qua, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang Lào chúc mừng thành công Đại hội Đảng - Ảnh 1.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lê Hoài Trung gặp chúc mừng ông Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Báo Nhân dân

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang Lào chúc mừng thành công Đại hội Đảng - Ảnh 2.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lê Hoài Trung gặp chúc mừng ông Thongsavan Phomvihane, Bộ trưởng Ngoại giao Lào. Ảnh: Báo Nhân dân

Chiều cùng ngày, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp chúc mừng ông Thongsavan Phomvihane, Bộ trưởng Ngoại giao Lào và ông Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được Đại hội Đảng tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có buổi làm việc với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, bao gồm đại diện doanh nghiệp trong các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, hóa chất, xăng dầu đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Lào.

Tin liên quan

Những dấu ấn nổi bật chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm

Những dấu ấn nổi bật chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh về những dấu ấn nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào.

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào

(NLĐO)- Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới CHDCND Lào.

Bộ Ngoại giao Tổng Bí thư Việt Nam - Lào Lê Hoài Trung đại hội đảng lào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo