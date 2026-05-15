Vùng miền

Đặc sắc Lễ hội Làng Sen

Bài và ảnh: Đức Ngọc

Lễ hội Làng Sen hằng năm có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện lòng biết ơn và sự thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), được tổ chức với nhiều hoạt động quy mô lớn, gồm phần lễ cùng chuỗi chương trình văn hóa, du lịch. Trong đó, phần lễ diễn ra ngày 18-5, với các nghi thức dâng hoa, dâng hương và rước ảnh Bác Hồ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Một trong những điểm nhấn của Lễ hội Làng Sen năm 2026 là chương trình khai mạc, diễn ra tối 18-5 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Chương trình năm nay có sự phối hợp tổ chức của TP HCM. Tại lễ khai mạc, hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật chào mừng.

Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 30-5, với nhiều hoạt động nổi bật. Trong đó, đáng chú ý là lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Bác Hồ ở Khu Di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn; lễ rước ảnh Bác; lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khu Di tích Kim Liên; triển lãm chuyên đề "Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước"; triển lãm "80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"; trưng bày chuyên đề "Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc"...

Trong khuôn khổ lễ hội, không gian "Chợ quê" kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm được tổ chức tại Làng Sen. Dịp này, tỉnh Nghệ An còn khánh thành dự án Thác 9 tầng thuộc Khu Du lịch văn hóa tại xã Kim Liên...

Theo bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, từ năm 1981, phong trào văn nghệ quần chúng với chủ đề về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng ra đời với tên gọi Liên hoan Tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan Tiếng hát Làng Sen được Nghệ An phát triển thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hằng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm/lần) vào dịp sinh nhật Bác.

Từ những năm đầu tổ chức, Lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham dự, không chỉ trong tỉnh Nghệ An mà còn cả nước và kiều bào nước ngoài, kể cả du khách quốc tế. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội Làng Sen với những hoạt động phong phú, ý nghĩa cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; giới thiệu, quảng bá về Làng Sen, về quê hương Nghệ An tới người dân và du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Làng Sen còn từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, gắn sản phẩm du lịch đặc thù với không gian trải nghiệm văn hóa - lịch sử trên quê hương Bác Hồ.

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết một trong những chương trình trọng tâm tại Lễ hội Làng Sen năm 2026 là sự kiện công bố quyết định Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Khu Di tích Kim Liên) là khu du lịch quốc gia.

Với quyết định này, Khu Di tích Kim Liên được nâng tầm thành khu du lịch quốc gia, trở thành điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử hàng đầu Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển du lịch văn hóa - lịch sử tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 10-5-2012. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Theo đó, tổng diện tích quy hoạch là 278,86 ha. Khu vực bảo vệ của di tích là 170,13 ha, gồm: cụm di tích làng Sen (21,5 ha), cụm di tích làng Hoàng Trù (16,8 ha), khu mộ bà Hoàng Thị Loan (48,2 ha), cụm di tích núi Chung (83,63 ha)…

Mục tiêu quy hoạch hướng đến việc phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên trở thành địa điểm giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Đây là quần thể du lịch văn hóa - lịch sử gắn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, bình quân mỗi năm, Khu Di tích Kim Liên đón khoảng 1,5 - 2 triệu lượt người dân và du khách. Điều đó cho thấy giá trị của khu di tích cũng như tình cảm của người dân và du khách đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mới đây, sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện trọng điểm tại Lễ hội Làng Sen năm 2026, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết chương trình khai mạc tại xã Kim Liên có nhiều đại biểu tham dự, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ông Võ Trọng Hải yêu cầu các cơ quan, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng việc đón tiếp, hậu cần, hướng dẫn giao thông; tổ chức không gian sự kiện khoa học, hợp lý. Xã Kim Liên cũng cần phát động toàn dân chung tay tham gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao công an tỉnh chủ trì xây dựng phương án tổng thể bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các xã - phường triển khai đồng bộ phương án bảo vệ, phân luồng giao thông, kiểm soát, xử lý tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho toàn bộ chuỗi sự kiện. 

Bình quân mỗi năm, Khu Di tích Kim Liên đón khoảng 1,5 - 2 triệu lượt người dân và du khách đến dâng hương, tham quan

 

