Ngày 2-12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí phát biểu tại hội trường. Ảnh: Phạm Thắng

Đánh giá chủ trương miễn viện phí là bước đột phá, tạo điều kiện tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội), đề xuất một số điểm để hoàn thiện hơn chính sách này trong dự thảo nghị quyết.

Theo ông Trí, cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với thuốc tốt, phác đồ chẩn đoán, điều trị chuẩn, cập nhật. Cùng với đó, phải tạo sự thuận tiện, chủ động khám chữa bệnh nơi gần nhất, thuận lợi nhất cho người dân, đi kèm với việc thực hiện việc thông tuyến thực chất, không bị phụ thuộc, xóa bỏ trần thanh toán y tế.

Vị đại biểu đoàn TP Hà Nội cũng lưu ý cần bình đẳng trong thụ hưởng, trong đó, cấp cơ bản phải được bố trí gần dân nhất, phải có đủ thuốc để điều trị cho nhân dân.

Đề cập đến lộ trình miễn viện phí, đại biểu Nguyễn Anh Trí kiến nghị cần miễn viện phí sớm cho những nhóm bệnh nhân khó khăn như đang điều trị bệnh ung thư, bệnh nhân chạy thận… theo ông Trí, các bệnh nhân điều trị ung thư đang rất khó khăn, với chi phí thuốc rất đắt, ông kiến nghị miễn viện phí ngay cho nhóm này, không đợi đến năm 2030.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho biết cử tri phản ánh chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất với người bệnh. Nhiều loại thuốc thế hệ mới như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch mang lại hiệu quả vượt trội, giúp kéo dài thời gian sống, nhưng giá quá cao khiến nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh. Ảnh: Phạm Thắng

Bà dẫn số liệu cho thấy tiền thuốc hiện chiếm khoảng 33% tổng chi phí khám chữa bệnh, dù đã giảm so với mức 40 - 50% các năm trước. Đại biểu kiến nghị cần cập nhật danh mục thuốc kịp thời, đặc biệt với thuốc điều trị ung thư và thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, nhằm giảm chi phí người bệnh phải tự chi trả và đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Nữ đại biểu cũng đề nghị ưu tiên các thuốc có bằng chứng lâm sàng mạnh, hiệu quả rõ ràng; cập nhật danh mục linh hoạt theo tiến bộ y học quốc tế; đồng thời gắn mở rộng danh mục với cơ chế đánh giá hiệu quả, chi phí để đảm bảo cân đối, bền vững.

Theo bà Trịnh Thị Tú Anh, đây là giải pháp thiết thực để người bệnh, nhất là những người mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, không bị bỏ lại phía sau trong hành trình điều trị.

Đại biểu Tú Anh đồng thời đề xuất Đảng và Nhà nước xem xét chính sách đặc thù hỗ trợ người dân tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão lụt. Một trong những gợi mở là miễn một năm đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, với nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả.

Nữ đại biểu cho rằng giống như việc Nhà nước đã cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, nếu bảo hiểm y tế cũng được hỗ trợ tương tự, người dân vùng thiên tai sẽ giảm đáng kể gánh nặng tài chính; an sinh xã hội được củng cố và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế được cải thiện rõ rệt.