Đại biểu Quốc hội ủng hộ xoá bỏ độc quyền vàng miếng

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng ngày 28-5, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xóa bỏ thế độc quyền vàng miếng trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý nhưng có thể cấp phép cho nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An

Ngày 29-5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) nhấn mạnh các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về quản lý thị trường vàng là dựa trên cơ sở thực tiễn và pháp lý vững chắc.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, đã đến lúc cần giải quyết triệt để các bất cập trong quản lý thị trường vàng. Nhìn nhận thị trường vàng không sôi động như bất động sản hay chứng khoán, nhưng ông An đánh giá đây là một lĩnh vực quan trọng. Đặc biệt, do vàng không chỉ đơn thuần liên quan tài chính, tiền tệ mà còn liên quan đến xã hội, là chỉ số thể hiện sức khỏe của nền kinh tế.

Trong khi đó, hành lang pháp lý để quản lý là Nghị định 24 hiện đã lỗi thời, cần được sửa đổi để phù hợp với thực tế. Về hướng sửa đổi Nghị định 24, ông Trịnh Xuân An cho rằng cần xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng, cho phép nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất, nhập khẩu, khai thác và kinh doanh vàng, nhưng vẫn dưới sự quản lý của Nhà nước.

Vị đại biểu đoàn Đồng Nai cũng lưu ý vàng không nên trở thành công cụ tích trữ, giao dịch ngầm hay rửa tiền. Việc hạn chế nhập khẩu vàng vì lo hụt ngoại hối cần được đánh giá lại bởi mỗi năm Việt Nam chỉ nhập khoảng 3 - 4 tỉ USD.

Trước các bất cập trong thời gian qua, ông Trịnh Xuân An cho rằng thị trường vàng cần vận hành theo nguyên tắc cung - cầu, với sự điều hành vĩ mô của Nhà nước, thay vì can thiệp cụ thể vào hoạt động mua bán.

Ông Trịnh Xuân An cũng đồng tình với hướng thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia. Đồng thời lưu ý cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, kiểm soát được nguồn gốc vàng và ngăn chặn các hoạt động phi pháp.

Nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư vừa là mệnh lệnh, vừa là yêu cầu cấp thiết và cũng là đòi hỏi chính đáng của thị trường, ông Trịnh Xuân An kỳ vọng những bất cập trong quản lý thị trường vàng sẽ được khắc phục và trả vàng về thị trường thuần túy đúng nghĩa.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội) nhìn nhận trong bối cảnh hiện nay, độc quyền vàng miếng và độc quyền nhập khẩu vàng cũng dẫn đến sự chênh lệch giá vàng miếng bởi hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu đã hạn chế nguồn cung; sự chênh giá rất cao giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới do không có sự liên thông.

Mặt khác, sự độc quyền còn dẫn đến vàng thương hiệu SJC chênh lệch giá, cao hơn so với các thương hiệu khác đến vài triệu đồng.

Theo ông Cường, nền kinh tế không còn nguy cơ của vàng hóa nữa. Do đó, không cần thiết phải độc quyền kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng miếng mà nên để các công ty, các doanh nghiệp lớn, thực sự có năng lực, có uy tín được quyền tham gia kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu.

Theo ông Cường, khi có sự cạnh tranh sẽ phá bỏ thế độc quyền và có sự cạnh tranh về giá, chống lại tình trạng thị trường vàng của Việt Nam "một mình một chợ", một mình một giá.

Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng các cơ quan chức năng cần sớm triển khai nghiêm túc, đảm bảo ổn định thị trường vàng và trả thị trường vàng về đúng nghĩa.