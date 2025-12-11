Đại biểu yêu cầu làm rõ "số phận" khu điều trị hơn 178 tỉ ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đại biểu yêu cầu làm rõ "số phận" khu điều trị hơn 178 tỉ ở Đà Nẵng

Bích Vân - Trần Thường

(NLĐO) – Đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan cho biết khu điều trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xây dựng khang trang đã 3 năm nhưng đang bỏ trống.

Sáng 11-12, tại phiên thảo luận chung ở hội trường kỳ họp thứ 5, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, đã nêu 3 nội dung mà cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị UBND TP Đà Nẵng sớm có giải pháp quyết liệt.

Đại biểu yêu cầu làm rõ "số phận" khu điều trị 180 tỉ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ - phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng 11-12

Theo bà Lan, sau gần 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện sáp nhập tỉnh, nhiều trụ sở công tại trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam cũ cũng như tại các huyện cũ rơi vào tình trạng bỏ hoang, cửa đóng then cài. Một số công trình xuống cấp, hư hỏng, thậm chí phát sinh ô nhiễm môi trường.

Bà đề nghị UBND TP Đà Nẵng sớm công bố phương án tổng thể, kèm lộ trình cụ thể về việc bố trí, sắp xếp các trụ sở, nhà công vụ và tài sản công dư thừa. Việc này không chỉ tránh lãng phí mà còn giúp địa phương chủ động quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất và cơ sở vật chất.

Nội dung thứ hai được đại biểu Thu Lan nhấn mạnh là những vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án chuyển giao từ các địa phương cũ trước đây cho ban quản lý khu vực và các ban quản lý của TP.

Đại biểu yêu cầu làm rõ "số phận" khu điều trị 180 tỉ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đại biểu yêu cầu làm rõ "số phận" khu điều trị 180 tỉ ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được triển khai từ năm 2019 đến nay chưa đưa vào sử dụng, gây lãng phí

Đại biểu cho biết quá trình bố trí kinh phí và nhân lực cho các dự án này đang bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Trên thực tế, nhiều công trình từng được vận động xã hội hóa, người dân hiến đất và chấp thuận phương án đền bù. Tuy nhiên, khi các dự án được chuyển giao về các ban quản lý khu vực hoặc cấp thành phố, việc triển khai bị đình trệ, khiến người dân bức xúc.

Đại biểu đề nghị UBND TP Đà Nẵng thúc đẩy xử lý dứt điểm, đặc biệt đối với các dự án kéo dài tại khu vực thành phố Tam Kỳ cũ, như đường bao Nguyễn Hoàng, khu phố chợ Trường Xuân, đường N10 và khu dân cư hai bên đường.

Đáng chú ý, bà Lan nêu bật hai công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Nam cũ đã kéo dài nhiều năm.

Trong đó, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam có tổng mức đầu tư hơn 178,9 tỉ đồng, hạ tầng đã xây dựng xong 3 năm nhưng việc đấu thầu trang thiết bị không đảm bảo, công trình bỏ không dẫn đến nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng, gây bức xúc đối với người dân và bệnh nhân khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, dự án nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương nhiều năm vẫn chưa khởi công, chưa triển khai thực tế.

Ở nhóm vấn đề thứ ba, đại biểu Thu Lan đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình Ban quản lý dự án tại một số phường, xã có nhiều công trình trọng điểm và đủ nguồn nhân lực.

Mô hình này được kỳ vọng giúp tăng cường phân cấp – phân quyền, tạo chủ động cho cơ sở trong bối cảnh chính quyền địa phương vận hành theo mô hình hai cấp.

Theo bà Lan, việc phân cấp sâu hơn sẽ giúp các công trình được triển khai kịp thời, giảm tình trạng chậm trễ khi mọi dự án đều phải chờ cấp thành phố hoặc các ban quản lý chuyên ngành.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ghi nhận các ý kiến của đại biểu và đề nghị UBND TP có báo cáo giải trình tại phiên họp chiều nay hoặc sáng 12-12.

Tin liên quan

CLIP: Ngầm qua sông ở Đà Nẵng bị lũ cuốn, đề xuất chi 18 tỉ khắc phục

CLIP: Ngầm qua sông ở Đà Nẵng bị lũ cuốn, đề xuất chi 18 tỉ khắc phục

(NLĐO) – Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề xuất chi 18 tỉ đồng để sửa chữa ngầm Sông Tum và một số vị trí trên tuyến đường ĐT 615B.

Công đoàn Đà Nẵng ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật

(NLĐO) – Kết quả nổi bật trong bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống công nhân đã cho thấy vai trò ngày càng vững chắc của Công đoàn Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Nhiều kinh nghiệm vận hành tòa soạn hội tụ được chia sẻ tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Hội thảo về quản lý tòa soạn hội tụ tại Đà Nẵng ngày 10-12 ghi nhận nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành mô hình hội tụ sau hợp nhất Báo – Đài.

Đà Nẵng Tam Kỳ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan trụ sở lãng phí HĐND Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo