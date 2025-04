Đại diện Tập đoàn Mai Linh hứa gì khi làm việc với người lao động bị nợ tiền?

Liên quan đến việc người lao động, lái xe hợp tác kinh doanh (góp xe vào công ty để khai thác dịch vụ taxi) bị Công ty TNHH Mai Linh Huế (Mai Linh Huế) nợ tiền, ông Nguyễn Hữu Thanh - người được ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh ủy quyền, đã có buổi làm việc với các bên để tìm cách giải quyết.

Buổi làm việc diễn ra vào chiều 28-4, tại văn phòng Mai Linh Huế ở đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, quận Thuận Hoá (TP Huế), có sự tham dự của lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế và Công an phường Vỹ Dạ, thuộc Công an TP Huế.

Một tài xế xe hợp tác kinh doanh nói về tình trạng gia đình lâm cảnh khốn khó do Mai Linh Huế chưa thanh toán lại tiền mà khách đi taxi bằng thẻ MCC.

Theo biên bản làm việc, ông Nguyễn Hữu Thanh cho biết theo phương án của Tập đoàn Mai Linh, từ ngày 1-5, Mai Linh Huế sẽ thuộc sự quản lý của Mai Linh Hà Nội. Theo phân công của tập đoàn, ông Thanh sẽ trực tiếp hỗ trợ giải quyết các tồn đọng của Mai Linh Huế, dự kiến sẽ thực hiện trong vòng 1 tháng, kể từ ngày 5-5.

Vì vậy, để có phương án giải quyết cụ thể, tại buổi làm việc, ông Thanh đề nghị Mai Linh Huế phải tiến hành chốt công nợ cụ thể của từng người để có cơ sở giải quyết. Sau khi có công nợ, ông Thanh sẽ lên phương án và tiến hành đề xuất tập đoàn giải quyết sớm nhất.

Một tài xế xe hợp tác kinh doanh với xấp biên lai thu tiền từ thẻ MCC nhưng vẫn chưa được Mai Linh Huế thanh toán lại.

Bà Ngô Hoàng Thanh, Giám đốc Mai Linh Huế, cho biết do tình hình kinh doanh gặp nhiều thách thức và áp lực từ nhiều nhà hợp tác kinh doanh đòi nợ, bà đã có đơn xin nghỉ việc nhưng Tập đoàn Mai Linh chưa đồng ý và chờ có người thay thế. Trong thời gian tới, bà Thanh và đại diện kế toán Mai Linh Huế khẳng định sẽ trực tiếp lên công ty để chốt công nợ trước ngày 5-5 để trình tập đoàn giải quyết.

Tại buổi làm việc, nhiều người lao động, lái xe hợp tác kinh doanh tỏ ra thiếu tin tưởng về hiệu quả giải quyết công nợ của Mai Linh Huế. Bà Hồ Thị Khuê Tú, nguyên là nhân viên kế toán Mai Linh Huế, người bị nợ 5 tháng lương, nợ đóng BHXH, BHTN, trình bày: "Tôi đã nghe công ty có nhiều lần cam kết nhưng vẫn chưa giải quyết được, đề nghị lần này giải quyết cho bản thân tôi và người lao động. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để cùng bộ phận kế toán chốt công nợ trong thời gian sớm nhất".

Anh Trần Văn Hóa là người đang bị Mai Linh Huế nợ với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Còn ông Nguyễn Ngọc Tám, nguyên là lái xe hợp tác kinh doanh với Mai Linh Huế, bức xúc: "Tôi đã từng có buổi họp cùng với chủ tịch tập đoàn rồi nhưng vẫn chưa giải quyết được. Tôi đề nghị nếu ai có xác nhận công nợ rồi thì giải quyết trước".

Cuộc họp thống nhất một số nội dung chủ yếu, trong đó đề nghị Mai Linh Huế có văn bản gửi người lao động đến để chốt công nợ; phân công nhân viên tiến hành chốt công nợ ngay trong dịp lễ 30-4 và 1-5 và phải hoàn thành trước ngày 5-5, báo cáo gửi tập đoàn và cơ quan công an.

Đối với ông Thanh phải có mặt tại Huế ngày 5-5 để phối hợp xử lý công nợ, giải quyết trong vòng 1 tháng. Sau khi có báo cáo của Mai Linh Huế, đề nghị ông Thanh sớm có phương án trình Tập đoàn Mai Linh phê duyệt và giải quyết cho công ty Mai Linh Huế và người lao động.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, có hơn 20 nhân viên của Mai Linh Huế trong nhiều tháng bị nợ lương, nợ đóng BHXH, đẩy họ vào tình cảnh khó khăn. Nhiều người buộc phải tự bỏ tiền ra để mua BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh tối thiểu.

Ít nhất 50 tài xế hợp tác kinh doanh cũng chưa được Mai Linh thanh toán lại số tiền khách đi taxi đã trả bằng thẻ MCC (Mai Linh Customer Club), trong đó người ít nhất vài chục triệu đồng, người nhiều nhất cũng gần 200 triệu đồng. Vậy nên họ đang phải đối diện với nguy cơ mất xe vì bị ngân hàng siết nợ dẫn đến mất việc, cuộc sống gia đình khó khăn.