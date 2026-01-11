Đại dương thế giới lập kỷ lục đáng lo

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Advances in Atmospheric Sciences, đại dương trên toàn thế giới đã hấp thụ một lượng nhiệt cao kỷ lục trong năm 2025, từ đó thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Bên cạnh đó, có khả năng nhiệt độ đại dương đang đạt mức cao nhất trong ít nhất 1.000 năm qua và tốc độ nóng lên đang nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong vòng 2.000 năm qua. Gần như mỗi năm kể từ đầu thiên niên kỷ này, đại dương đều thiết lập một kỷ lục mới về nhiệt độ.

Hơn 90% lượng nhiệt bị kẹt lại do khí thải carbon được đại dương hấp thụ, ước tính gấp 200 lần tổng lượng điện năng mà con người sử dụng trên toàn thế giới.

Nhiệt độ đại dương thế giới đã lập kỷ lục mới vào năm 2025. Ảnh: AP

Vì vậy, giáo sư John Abraham thuộc Đại học St Thomas ở Minnesota (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu, cảnh báo trên tờ The Guardian rằng sự nóng lên của đại dương phản ánh trái đất đã nóng lên như thế nào cũng như dự báo tốc độ nóng lên trong tương lai. Nhiệt độ đại dương cũng là một trong những chỉ số rõ ràng nhất thể hiện sự tiến triển của cuộc khủng hoảng khí hậu: Lượng nhiệt gia tăng khiến các cơn bão đổ bộ ven biển trở nên dữ dội hơn, gây ra mưa lớn hơn và lũ lụt nghiêm trọng hơn, đồng thời dẫn đến các đợt sóng nhiệt biển kéo dài hơn, tàn phá môi trường sống dưới nước. Sự giãn nở do nhiệt của nước biển còn góp phần làm nước biển dâng.

Trong khi đó, nhiệt độ không khí trung bình trên bề mặt đại dương năm 2025 xấp xỉ năm 2023, năm nóng thứ hai kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi nhận vào năm 1850 (năm nóng nhất là 2024). Vào năm 2025, các khu vực nóng nhất bao gồm vùng biển nhiệt đới, Nam Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương và Nam Đại Dương - là nơi đang gây lo ngại về sự sụp đổ băng biển Nam Cực.