Kinh tế

"Đại gia" bán lẻ phía Nam cùng lúc mở 20 siêu thị ở một tỉnh phía Bắc

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Chỉ trong một ngày, Thế Giới Di Động đồng loạt đưa vào hoạt động 20 cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Ninh Bình

20 siêu thị Bách Hoá Xanh đã khai trương đồng loạt tại Ninh Bình ngày 28-11. Đây là những siêu thị đầu tiên trong chiến lược mở rộng kinh doanh ra miền Bắc của Thế Giới Di Động.

Về việc chọn Ninh Bình là địa phương đầu tiên để mở rộng chuỗi cửa hàng, lãnh đạo Bách Hóa Xanh lý giải để tận dụng lợi thế hệ thống hạ tầng và chuỗi cung ứng hiện đại đã được đầu tư bài bản ở miền Trung, giúp việc vận chuyển hàng hoá nhanh, kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ nguồn hàng, lưu kho đến phân phối.

Các cửa hàng tại Ninh Bình và miền Bắc có diện tích trung bình 150 – 200 m², được bố trí tại khu dân cư đông đúc hoặc các trục giao thông thuận tiện.

Bách Hóa Xanh mở rộng ra Bắc: Chiến lược phát triển bền vững và tiềm năng kinh tế - Ảnh 1.

Bách Hóa Xanh có mặt tại Ninh Bình

Trong thời gian tới, Bách Hoá Xanh sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới ra các tỉnh lân cận theo cách liền mạch, bắt đầu từ những khu vực đã có nền tảng vận hành ổn định. 

Trong bối cảnh mưa bão ảnh hưởng đến một số vùng trồng và các tuyến vận chuyển, nguồn cung rau trên thị trường gặp biến động, Bách Hoá Xanh cam kết duy trì nguồn hàng và nỗ lực giữ giá bình ổn nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Các chương trình ưu đãi tại Bách Hóa Xanh như giảm giá, mua 1 tặng 1 hay ưu đãi cuối ngày vẫn được duy trì thường xuyên nhằm giúp khách hàng tối ưu chi phí mua sắm. Bách Hóa Xanh đã tăng cường làm việc với các nhà cung cấp và mở rộng thu mua từ nhiều vùng trồng khác nhau để bảo đảm chất lượng và sản lượng. Chuỗi này cũng bổ sung nhiều mặt hàng rau củ có thời gian bảo quản dài ngày, giúp khách hàng luôn có đầy đủ lựa chọn thay thế nhóm rau lá trong thời điểm thời tiết bất lợi.

Tin liên quan

Ông chủ Bách hóa Xanh nói về cách giảm thiểu rủi ro thực phẩm kém an toàn trong chuỗi cửa hàng

Ông chủ Bách hóa Xanh nói về cách giảm thiểu rủi ro thực phẩm kém an toàn trong chuỗi cửa hàng

(NLĐO) - Cổ đông thắc mắc việc các đối thủ đều triển khai dịch dụ tiêm chủng tại cửa hàng bán thuốc, còn chuỗi nhà thuốc An Khang của Thế Giới Di Động chưa có.

Công ty của ông Nguyễn Đức Tài ồ ạt mở cửa hàng Bách Hóa Xanh tại miền Trung

(NLĐO)- Chỉ trong 3 tháng đầu năm, Thế giới Di động đã mở mới 232 cửa hàng Bách Hóa Xanh

Bách Hóa Xanh mở mới tới gần 100 cửa hàng chỉ trong 2 tháng

(NLĐO)- Trong hai tháng đầu năm 2025, doanh thu chuỗi Bách Hóa Xanh đạt hơn 7.000 tỉ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ.

miền Trung thế giới di động Ninh Bình bách hóa xanh miền Bắc miền Nam
