Đại gia bán lẻ Thái Lan bán điện máy Nguyễn Kim cho PICO

Đối tác PICO hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ điện máy và đồ gia dụng.

"Giao dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc danh mục đầu tư của Central Retail, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng dài hạn tại thị trường Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là một phần trong định hướng tối ưu hóa danh mục kinh doanh của tập đoàn này tại Việt Nam, tập trung hai mảng kinh doanh cốt lõi là bán lẻ thực phẩm và bất động sản/trung tâm thương mại" – thông cáo báo chí ngày 23-12 của Central Retail nêu.

Khu vực chăm sóc khách hàng của Nguyễn Kim

Ở mảng bất động sản, Central Retail đang phát triển và mở rộng hệ thống trung tâm thương mại GO!, đồng thời nâng cao mô hình tích hợp "Ăn uống – Mua sắm – Giải trí – Học tập – Phát triển bền vững" nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng và không ngừng thay đổi của người tiêu dùng Việt Nam.

Mảng bán lẻ thực phẩm, Central Retail đẩy mạnh mở rộng mạng lưới siêu thị GO!, Tops Market và mini go! nhằm gia tăng độ phủ trên toàn quốc.

Central Retail chính thức hiện diện tại Việt Nam vào năm 2012 và đã trở thành một trong những nhà bán lẻ hàng đầu tại thị trường với gần 300 điểm bán trải dài khắp cả nước.