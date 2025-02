Đại gia vàng kiếm bộn tiền trong năm giá vàng lập đỉnh lịch sử

Ngày 1-2 (mùng 4 Tết), giá vàng miếng SJC được một số doanh nghiệp ở TP HCM giao dịch mua vào 87,6 triệu đồng/lượng, bán ra 88,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức cũng nhảy vọt, bằng với giá vàng miếng, lên 88,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng sau một năm "tỏa sáng". Năm 2024, giá vàng miếng SJC có thời điểm lập đỉnh mọi thời đại, cán mốc 92,4 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn cũng xấp xỉ 89 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước thúc đẩy doanh thu của doanh nghiệp vàng tăng mạnh. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt 37.823 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.115 tỉ đồng.

PNJ đạt doanh thu và lợi nhuận "khủng" trong năm 2024 khi giá vàng trong nước lập đỉnh

Riêng trong quý IV/2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.581 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 733 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý IV/2024 đạt 20,9%, tăng cao hơn cùng kỳ năm 2023 do cải thiện được giá vốn hàng bán và sự ghi nhận kết quả của các sáng kiến tối ưu chi phí.

Lũy kế cả năm 2024, PNJ thu về 37.823 tỉ đồng doanh thu thuần và 2.115 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14,1% và 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động của PNJ.

Tính trung bình, mỗi ngày, đại gia vàng này "bỏ túi" gần 5,8 tỉ đồng lãi sau thuế. Trong đó, doanh số đến từ mảng trang sức chiếm 68,3% trong tổng cơ cấu doanh thu năm 2024. Công ty vàng này cũng hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cả năm.

Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ trong năm 2024 tăng 14,4% so với cùng kỳ, nhờ vào mở rộng mạng lưới và gia tăng số lượng cửa hàng (tăng 29 cửa hàng mới so với năm 2023) và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chiến lược và cấu trúc dòng sản phẩm được tối ưu hóa, phù hợp xu hướng thị trường… Doanh thu trang sức bán sỉ trong năm 2024 tăng 34,6% so với cùng kỳ.

"Với lợi thế của nhà sản xuất chính quy, PNJ tiếp tục nhận được sự quan tâm của khách hàng khi thị trường thắt chặt các yêu cầu về kiểm soát nguồn gốc sản phẩm. Doanh thu vàng 24K năm 2024 tăng 11,5 % so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng mạnh nhờ sự sôi động của thị trường trong nửa đầu năm và xu hướng giảm dần trong nửa cuối năm" – đại diện PNJ nói.

Liên quan đến giá cổ phiếu, cổ phiếu PNJ đang được giao dịch quanh mức 97.600 đồng.