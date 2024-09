Đại học Cửu Long vào tốp 10 trường đại học tốt nhất Việt Nam

Trường Đại học (ĐH) Cửu Long được biết đến là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sau hơn 24 năm thành lập và phát triển, với sự nỗ lực từ tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên và nhân viên, trường đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 24-8, tại Lễ công bố "The Best Of Vietnam 2024" tổ chức ở TP HCM, Trường ĐH Cửu Long đã vinh dự nhận được giải thưởng "Tốp 10 trường ĐH tốt nhất Việt Nam 2024". Sự kiện được tạp chí Sở hữu Trí tuệ phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận sự nỗ lực của các trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường ĐH Cửu Long đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý trong các lĩnh vực phát triển quy mô, kiểm định chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Sau đây là những thành tựu nổi bật của trường:

Phát triển quy mô

Cơ sở vật chất: Trường được xây dựng trên diện tích 23,6 ha với cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng mô phỏng doanh nghiệp, thư viện điện tử, ký túc xá, trạm y tế, khu thể thao và căng-tin. Trường có ba công ty trực thuộc: Công ty Năng lượng sạch Cửu Long, Công ty Nông trang Island và Công ty Sản xuất nước uống đóng chai ĐH Cửu Long.

Đầu tư và phát triển: Trường đang đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa quốc tế và khu thực nghiệm ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo trong các khối ngành Khoa học sức khỏe và Kỹ thuật - Công nghệ.

Đội ngũ cán bộ: Trường có hơn 800 cán bộ, giảng viên, trong đó có 10 giáo sư, 21 phó giáo sư, 117 tiến sĩ và hơn 100 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa. Mỗi ngành đào tạo đều có giảng viên đạt trình độ tiến sĩ và thạc sĩ theo quy định.

Chương trình đào tạo: Trường hiện đào tạo 32 ngành với 78 chuyên ngành bậc ĐH thuộc 4 khối ngành chính, nâng quy mô đào tạo lên gần 22.000 sinh viên.

Đại diện Trường Đại học Cửu Long vinh dự nhận Giải thưởng “Tốp 10 trường đại học tốt nhất Việt Nam”

Tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng: Xác định công tác kiểm định chất lượng là điều kiện tiên quyết trong bảo đảm chất lượng. Trong năm 2023, Trường ĐH Cửu Long được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và có 3 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn. Tổng số chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng là 13 (9 chương trình ĐH và 4 chương trình thạc sĩ).

Đánh giá và cải tiến: PGS-TS Phạm Quốc Khánh đã đánh giá cao sự nỗ lực của trường trong việc cải tiến chất lượng giáo dục và khuyến khích trường thực hiện những khuyến nghị từ đoàn đánh giá ngoài. Ông cho biết, Trường ĐH Cửu Long có mối quan hệ tốt với nhiều đơn vị trong và ngoài nước là cơ hội thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo.

Công tác nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu: Trường đã triển khai 1 đề tài cấp Nhà nước, 4 đề tài cấp tỉnh, 21 đề tài cấp cơ sở và 34 đề tài khoa học của sinh viên. Đã xuất bản 54 giáo trình với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng.

Tổ chức hội thảo: Trường cũng tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hội thảo nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực khác nhau như giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, y tế… Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học..

Đầu tư cơ sở vật chất: Trường có nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất 980 KW do trường hợp tác với Hàn Quốc. Nhà máy điện được xây dựng bởi 100% nguồn vốn nước ngoài và công nghệ cao Hàn Quốc.

Giải thưởng nổi bật: Trường đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, bao gồm 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long lần IX năm 2022-2023. Có 1 cá nhân đạt giải ba cuộc thi tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI, năm 2023. Đạt giải ba cuộc thi Diễn tập thực chiến sự cố an toàn thông tin mạng năm 2023 khu vực ĐBSCL.

Phối cảnh tòa nhà Khoa học sức khỏe do Trường Đại học Cửu Long đầu tư xây dựng

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Hợp tác quốc tế: Trường hiện hợp tác với hơn 100 viện, trường ĐH, hiệp hội, và doanh nghiệp quốc tế từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Canada, Đức, Úc, Campuchia và Lào.

Tỉ lệ việc làm: Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 97%, với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm đạt 100%.

Đào tạo lưu học sinh: Trường đã tiếp nhận và đào tạo gần 700 lưu học sinh nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các quốc gia như Lào và Campuchia. Trường ĐH Cửu Long là 1 trong 20 cơ sở giáo dục được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc.

Nhiều phần thưởng cao quý

Trải qua hơn 24 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Cửu Long từng bước khẳng định được thương hiệu, uy tín của nhà trường. Trường vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu như Tốp 100 trường ĐH đáng học nhất Việt Nam, Trường có nhà máy năng lượng mặt trời công suất lớn nhất Việt Nam, Tốp 10 thương hiệu mạnh quốc gia, Tốp 20 Thương hiệu vàng năm 2024, trường vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng. Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng. Và mới đây là Giải thưởng "Tốp 10 trường ĐH tốt nhất Việt Nam 2024".

Những phần thưởng và danh hiệu này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của Trường ĐH Cửu Long mà còn khẳng định vị thế của trường trong hệ thống giáo dục quốc gia và quốc tế. Đây là động lực để trường tiếp tục phát triển và cung cấp chất lượng giáo dục tốt nhất cho sinh viên trong tương lai.



Trường Đại học Cửu Long - Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Điện thoại: 0944.707.787 - 0270.3.832.538 - Website: https://mku.edu.vn/ - Email: cuulonguniversity@mku.edu.vn