Đại học Quốc gia Hà Nội - dòng chảy tri thức bền bỉ

Ngày 16-5, Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống (16.5.1906 - 16.5.2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trụ cột học thuật hàng đầu

PGS-TS Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết khởi nguồn từ Đại học Đông Dương, sau đó là Đại học Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và đến Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay là quá trình kế thừa liên tục các giá trị "Khoa học - Nhân văn - Khai phóng", tinh thần "Dân tộc - Khoa học - Cách mạng" và khát vọng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Trên nền tảng những thành tựu đã tích lũy, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định mục tiêu chiến lược là trở thành đại học tinh hoa hàng đầu châu Á, phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi nhiều thế hệ trí thức Việt Nam trưởng thành, lựa chọn con đường dấn thân, phụng sự dân tộc và làm rạng danh đất nước. Kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội là dịp để tri ân một dòng chảy tri thức bền bỉ, từ truyền thống hiếu học nghìn năm của dân tộc, qua dấu mốc khai mở giáo dục đại học hiện đại, đến sứ mệnh hôm nay là ươm dưỡng nhân tài để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và nâng tầm trí tuệ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai dân tộc. Vấn đề quyết định hiện nay là hành động quyết liệt, hiệu quả, đến nơi đến chốn, để hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng tụt hậu và vươn lên nhóm quốc gia phát triển tiên tiến vào năm 2045.

Với yêu cầu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn, lực lượng tiên phong của giáo dục đại học Việt Nam; đồng thời là một gương mặt tiêu biểu, có uy tín của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường

Đồng ý với mục tiêu mà Đại học Quốc gia Hà Nội đặt ra đến năm 2030 nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị một số ngành mũi nhọn sẽ đứng vào nhóm 100 toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, Đại học Quốc gia Hà Nội cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, kết nối hữu cơ với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước; có lộ trình cụ thể để xây dựng hạ tầng khoa học hiện đại, thu hút và trọng dụng nhân tài trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển trong kỷ nguyên mới. Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng; trở thành nơi hội tụ trí tuệ quốc gia để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nền tảng. Các chương trình hành động phải được triển khai quyết liệt, làm đến cùng, đo được kết quả, rõ được hiệu quả; đưa thành tựu đào tạo, nghiên cứu trực tiếp phục vụ đất nước, thủ đô Hà Nội và các địa phương.

"Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành "túi khôn" để Nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược; là địa chỉ doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới; là nơi xã hội tìm thấy niềm tin vào sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội làm tốt việc giáo dục chính trị - tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người trí thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. "Từ mái trường này đã trưởng thành nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước như Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ lớn; nhiều trí thức anh hùng, sinh viên tiêu biểu - những người dâng hiến sức lực, trí tuệ, tuổi trẻ và cả máu xương để khắc tạc nên "Dáng đứng Việt Nam". Mỗi nhà giáo, nhà khoa học, mỗi học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay cần sống, học tập, nghiên cứu và cống hiến sao cho xứng đáng với các thế hệ đi trước, với niềm tin của Tổ quốc, nhân dân và sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Bác Hồ luôn dành cho sự nghiệp giáo dục, khoa học và công nghệ nước nhà" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng.

GS-TS NGUYỄN NGỌC MINH, Đại học Quốc gia Hà Nội: Tận hiến để hoàn thành sứ mệnh Khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng đặt lên vai các trường đại học trách nhiệm lịch sử lớn lao. Trong bối cảnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội được Đảng và Nhà nước giao sứ mệnh tiên phong trong đào tạo tài năng, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kiến tạo tri thức mới cho quốc gia. Tôi hiểu rõ trách nhiệm và mong muốn cùng các đồng nghiệp tận sức cống hiến để góp phần hoàn thành sứ mệnh cao cả này. Khoa học - công nghệ và giáo dục là nền tảng căn bản, là động lực mạnh mẽ nhất cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với phát triển khoa học - công nghệ được hiện thực hóa qua các chủ trương lớn. Các chủ trương này đã tạo động lực, niềm tin cho các nhà khoa học trong cả nước nói chung và các nhà khoa học, nhà giáo trong Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng. Tôi tin rằng với nguồn lực được tăng cường, các nhà khoa học sẽ có thêm cơ hội để cống hiến để Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành một trung tâm lớn về giáo dục và khoa học - công nghệ trong khu vực và trên thế giới. PGS-TS BÙI THỊ AN, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội: Định hướng mang tính đột phá Kết nối truyền thống lịch sử vẻ vang 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội với khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra những định hướng mang tính đột phá, nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường trong việc đào tạo nhân tài chất lượng cao, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, kết nối tri thức với thực tiễn và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ giáo dục - khoa học thế giới. Tôi tin với sự lãnh đạo quyết liệt và nguồn lực phù hợp, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ hiện thực hóa được kỳ vọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi gắm, góp phần quan trọng đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Y.Anh ghi

Lan tỏa sức mạnh mềm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn với truyền thống lâu đời và vị thế đại học hàng đầu của đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. "Mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cần ý thức sâu sắc rằng mình đang góp phần đại diện cho trí tuệ, văn hóa và phẩm giá Việt Nam trong mọi hoạt động học thuật, đối ngoại và giao lưu quốc tế. Bằng tri thức đỉnh cao, phong thái văn minh, bản lĩnh hội nhập và bản sắc dân tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội phải góp phần lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh mềm Việt Nam trong kỷ nguyên mới" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm.



