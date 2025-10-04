HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương: Phát huy trí tuệ, dân chủ

Nguyễn Hưởng

Chiều 3-10, phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra, với 350 đại biểu được triệu tập.

Các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, quy chế làm việc của đại hội; phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng; thông báo việc phân chia các tổ đại biểu; hướng dẫn tổ chức, sinh hoạt các tổ đại biểu dự đại hội.

Phiên chính thức của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII sẽ khai mạc sáng nay, 4-10.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - nêu rõ thực hiện Chỉ thị 45/2025 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đại hội Đảng các cấp bảo đảm đúng yêu cầu; đồng thời dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương: Phát huy trí tuệ, dân chủ - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ảnh: BỘ CÔNG AN

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII sẽ thực hiện 3 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII thành công tốt đẹp, Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của đại hội; phát huy trí tuệ, dân chủ để thảo luận, đóng góp ý kiến xác đáng vào Báo cáo chính trị; sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú của Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

