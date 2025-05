Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025: Thông điệp nhân văn, sâu sắc

Tại TP HCM hôm nay, 6-5, diễn ra lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 với chủ đề: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Đa dạng hoạt động

Trong ngày 5-5, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tiếp tục diễn ra.

Theo đó, buổi sáng, trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM (cơ sở ở huyện Bình Chánh, TP HCM) khai mạc triển lãm "Văn hóa Phật giáo Việt Nam: Ngôn ngữ, Pháp phục, Kiến trúc, Di sản".

Triển lãm giới thiệu văn hóa Phật giáo Việt Nam trên các khía cạnh ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc, di sản, qua đó thể hiện sự phong phú, đa dạng của văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn đem đến cái nhìn sâu sắc hơn về sự phong phú, lâu đời và giá trị bền vững của Phật giáo Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực tôn giáo mà còn trong suốt tiến trình hình thành bản sắc văn hóa dân tộc.

"Đây cũng là dịp để khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tôn kính với các bậc tiền nhân và nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo trong dòng chảy văn minh hiện đại" - Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức Vesak Liên hợp quốc năm 2025, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM, thông tin.

Tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM diễn ra lễ thượng đại Phật kỳ.

Lá đại Phật kỳ có diện tích 500 m2 được may bằng vải siêu bền đặc biệt theo truyền thống quốc tế, có 5 màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, được sắp xếp thứ tự theo mẫu chuẩn của cờ Phật giáo. Chiều dài 25,69 m - biểu tượng chiều dài lịch sử Phật giáo qua 2.569 năm.

Ban tổ chức cho biết đại Phật kỳ là biểu tượng của sự gắn kết 5 châu, thể hiện khát vọng hòa bình thế giới, cũng là ước vọng của Phật giáo muốn lan tỏa lòng từ bi, đúng theo tinh thần chủ đề Vesak năm nay.

Mang hạnh phúc, hòa bình cho nhân loại

Chiều cùng ngày, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có buổi tiếp đoàn lãnh đạo Phật giáo thế giới đến Việt Nam tham dự đại lễ.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp đoàn lãnh đạo Phật giáo thế giới đến Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc. Ảnh: LÊ VĨNH

Phát biểu tại đây, Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc (ICDV), khẳng định ICDV vô cùng tin tưởng sự sắp xếp và sự chuẩn bị tuyệt vời của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

"Qua 3 lần tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc trước đây cũng như lần này, lãnh đạo cộng đồng Phật giáo quốc tế và ICDV mong muốn gắn kết nhiều hơn nữa đối với Phật giáo Việt Nam thông qua sự lãnh đạo cao của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng" - Chủ tịch ICDV nói.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết rất vui mừng khi đón tiếp các vị lãnh đạo Phật giáo của trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tập họp về TP HCM để dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc.

Cũng theo Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đây là lần thứ 20 diễn ra Đại lễ Vesak Liên hợp quốc và lần thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam. Nét đặc biệt trong lần tổ chức này là Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Việt Nam đồng ý cho rước Xá lợi Đức phật và tôn trí tại đại lễ để mọi người được chiêm bái.

"Chúng ta có một trách nhiệm rất lớn. Chúng ta cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu hành và phương thức truyền đạo để làm cho Phật giáo lan tỏa trên thế giới, mang lại hạnh phúc và hòa bình cho nhân loại..." - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ.

Con đường đoàn kết và bao dung

Nói về Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước hân hoan chào đón Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025.

Nhiều hoạt động ý nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM về Việt Nam Quốc Tự để tôn trí từ chiều 5-5. Ngày 6-5, tăng ni, Phật tử và người dân có thể vào chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. Cùng trong chiều 5-5, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc phối hợp tổ chức thăm và tặng 230 phần quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật (quận 3, TP HCM).

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá chủ đề của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm nay chính là thông điệp mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, đầy tính thời đại và cấp thiết hơn bao giờ hết mà cộng đồng Phật giáo muốn gửi đến toàn thế giới.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, là quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời và gắn bó mật thiết với tiến trình xây dựng, phát triển đất nước, Việt Nam vinh dự được tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm đại thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

"Chặng đường lịch sử hào hùng 50 năm qua cho chúng ta thấy rõ con đường phát triển mà dân tộc Việt Nam đang đi là con đường của sự đoàn kết, của sự bao dung và của một xã hội mà mỗi người đều được sống trong hòa bình, hạnh phúc và an lạc. Con đường đó đang đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển phồn vinh, thịnh vượng" - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối

Về công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực diễn ra đại lễ, trong ngày 5-5, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM và đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đã có buổi kiểm tra thực tế tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM, nơi diễn ra đại lễ.

Trung tướng Lê Hồng Nam và đại tá Lê Quang Đạo đã trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Hùng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an - về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tuyệt đối cho hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các đoàn đại biểu, bà con Phật tử, người dân về dự Đại lễ Vesak năm 2025.

Trung tướng Lê Hồng Nam đánh giá cao các phương án xử lý, bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Thông tin từ Công an TP HCM cho hay đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện ứng trực, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là khách hành hương tuân thủ quy định, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời cho lực lượng công an xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Qua đó, không để ảnh hưởng đến đại lễ.

Kết nối nhân dân hai nước Chiều 5-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Thiểu số Ấn Độ. Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng được vun đắp. Ảnh: QUỐC THẮNG Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá cao việc Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam được cung rước, tôn trí và các Phật tử chiêm bái Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni. Qua đó khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trường tồn theo thời gian, trong đó Phật giáo là sợi dây quan trọng kết nối tinh thần giữa nhân dân hai nước. Bộ trưởng Kiren Rijiju khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Mahatma Gandhi dày công vun đắp và không ngừng phát triển toàn diện về mọi mặt. Ông cũng gửi lời chúc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 được tổ chức tại TP HCM sẽ thành công tốt đẹp. Xuân Huy - Quốc Thắng