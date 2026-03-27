HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

"Đại phẫu" thủ tục hành chính

Bài và ảnh: Đức Anh

Những con số tưởng chừng khó tin đang trở thành hiện thực tại tỉnh Gia Lai.

Đó là thời gian thực hiện thủ tục đầu tư từ 8 tháng giảm còn 2 tháng, đăng ký doanh nghiệp (DN) chỉ còn 3 giờ thay vì 3 ngày...

Kết quả ấn tượng

Sau 3 đợt rà soát toàn diện, mới đây UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành phương án cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính - một cuộc "đại phẫu" chưa từng có, tác động trực tiếp đến toàn bộ hệ thống công vụ.

Kết quả mang lại thật ấn tượng: 100% thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết, với mức giảm bình quân hơn 55% - vượt xa mục tiêu Chính phủ giao. Trong đó, 790 thủ tục thuộc nhóm cấp phép, cấp giấy chứng nhận được ưu tiên cải cách.

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, nhận xét điểm đột phá rõ nét nhất là lĩnh vực đầu tư. Nếu như trước đây, một dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp phải mất tới 242 ngày để hoàn tất thủ tục thì nay chỉ còn 60 ngày. Thủ tục đầu tư dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp cũng giảm từ 145 ngày xuống 38 ngày.

Không chỉ rút ngắn thời gian, Gia Lai còn thay đổi cách làm với quy chế liên thông nhóm thủ tục đầu tư - nông nghiệp - môi trường - xây dựng - PCCC. Việc này giúp xóa bỏ tình trạng mỗi nơi một quy trình, giảm chồng chéo.

Thủ tục đăng ký DN nay cũng chỉ còn 3 giờ. DN có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ phường - xã nào trong tỉnh Gia Lai, mở ra cơ hội thuận lợi cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, Gia Lai cũng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. Riêng năm 2025, 258 thủ tục được ủy quyền, 42 thủ tục được phân cấp trong các lĩnh vực công thương, việc làm và quản lý khu kinh tế. Việc trao quyền đi kèm trách nhiệm giúp quy trình xử lý hồ sơ trở nên nhanh gọn, rõ ràng hơn.

"DN phải thực hiện rất nhiều hồ sơ, thủ tục. Các cơ quan quản lý phải đồng hành, hỗ trợ, chứ không giao hẳn cho cơ sở hay bỏ mặc DN. Chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy hiệu quả, sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo" - ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh.

Nhờ những cải cách đồng bộ, Gia Lai đã vươn lên xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân và DN.

"Đại phẫu" thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Cải cách thủ tục hành chính giúp Gia Lai cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Kiến tạo, phục vụ

Gia Lai cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu; nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, vẫn là bài toán khó giải. Việc điều hành chưa dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, nhiều thủ tục chưa được tích hợp đầy đủ, dẫn đến các hệ thống chưa đồng bộ, khiến việc liên thông, kết nối và khai thác dữ liệu gặp khó khăn.

Theo nhận định của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là cơ chế hay công nghệ mà ở khâu giám sát thực thi. Việc kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ cũng như đánh giá mức độ thực hiện các chỉ đạo cải cách ở từng đơn vị vẫn chưa thật sự hiệu quả.

Để giải quyết, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu xây dựng hệ thống đo đếm, theo dõi và giám sát việc cung cấp dịch vụ công một cách thực chất, dựa trên dữ liệu tiến độ hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân và DN. Những nơi thực hiện chưa hiệu quả phải được nhận diện và xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Gia Lai đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ như đại lý dịch vụ công tại ngân hàng, bưu điện văn hóa xã, quầy ưu tiên, ki-ốt thông minh. Đến nay, tỉnh đã công bố 2.144 thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới. Trong đó, 436 thủ tục thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, 734 thủ tục khác sử dụng giấy tờ sẵn có trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai quán triệt tinh thần "kiến tạo, phục vụ" trong từng khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Để bảo đảm các thủ tục phi địa giới không bị ách tắc, trung tâm thành lập đội phản ứng nhanh.

Ông Đặng Trung Du, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, cho biết: "Chúng tôi xác định không để hồ sơ phi địa giới bị gián đoạn vì lý do kỹ thuật. Khi cơ sở gặp vướng mắc, đội phản ứng nhanh hỗ trợ ngay để bảo đảm quy trình xử lý thông suốt".

Lợi thế chiến lược

Khi thủ tục được rút gọn, quy trình minh bạch và bộ máy vận hành hiệu quả, niềm tin của người dân và DN được củng cố. Gia Lai xác định rõ lợi thế cạnh tranh của địa phương không còn là những ưu đãi, mà là năng lực tổ chức thực thi. Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định: "Cải cách thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lợi thế chiến lược. Chính quyền phải đồng hành, hỗ trợ DN để họ triển khai dự án thành công".

Qua những bước đi này, Gia Lai đang tạo dựng một hướng đi rõ ràng: Lấy cải cách hành chính làm động lực, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, từ đó tăng cường sức hút đầu tư, xây dựng niềm tin và thúc đẩy phát triển bền vững.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo