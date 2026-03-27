"Đại phẫu" thủ tục hành chính

Đó là thời gian thực hiện thủ tục đầu tư từ 8 tháng giảm còn 2 tháng, đăng ký doanh nghiệp (DN) chỉ còn 3 giờ thay vì 3 ngày...



Kết quả ấn tượng



Sau 3 đợt rà soát toàn diện, mới đây UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành phương án cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính - một cuộc "đại phẫu" chưa từng có, tác động trực tiếp đến toàn bộ hệ thống công vụ.

Kết quả mang lại thật ấn tượng: 100% thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết, với mức giảm bình quân hơn 55% - vượt xa mục tiêu Chính phủ giao. Trong đó, 790 thủ tục thuộc nhóm cấp phép, cấp giấy chứng nhận được ưu tiên cải cách.

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, nhận xét điểm đột phá rõ nét nhất là lĩnh vực đầu tư. Nếu như trước đây, một dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp phải mất tới 242 ngày để hoàn tất thủ tục thì nay chỉ còn 60 ngày. Thủ tục đầu tư dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp cũng giảm từ 145 ngày xuống 38 ngày.

Không chỉ rút ngắn thời gian, Gia Lai còn thay đổi cách làm với quy chế liên thông nhóm thủ tục đầu tư - nông nghiệp - môi trường - xây dựng - PCCC. Việc này giúp xóa bỏ tình trạng mỗi nơi một quy trình, giảm chồng chéo.

Thủ tục đăng ký DN nay cũng chỉ còn 3 giờ. DN có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ phường - xã nào trong tỉnh Gia Lai, mở ra cơ hội thuận lợi cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, Gia Lai cũng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. Riêng năm 2025, 258 thủ tục được ủy quyền, 42 thủ tục được phân cấp trong các lĩnh vực công thương, việc làm và quản lý khu kinh tế. Việc trao quyền đi kèm trách nhiệm giúp quy trình xử lý hồ sơ trở nên nhanh gọn, rõ ràng hơn.

"DN phải thực hiện rất nhiều hồ sơ, thủ tục. Các cơ quan quản lý phải đồng hành, hỗ trợ, chứ không giao hẳn cho cơ sở hay bỏ mặc DN. Chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy hiệu quả, sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo" - ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh.

Nhờ những cải cách đồng bộ, Gia Lai đã vươn lên xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân và DN.

Cải cách thủ tục hành chính giúp Gia Lai cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Kiến tạo, phục vụ

Gia Lai cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu; nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, vẫn là bài toán khó giải. Việc điều hành chưa dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, nhiều thủ tục chưa được tích hợp đầy đủ, dẫn đến các hệ thống chưa đồng bộ, khiến việc liên thông, kết nối và khai thác dữ liệu gặp khó khăn.

Theo nhận định của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là cơ chế hay công nghệ mà ở khâu giám sát thực thi. Việc kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ cũng như đánh giá mức độ thực hiện các chỉ đạo cải cách ở từng đơn vị vẫn chưa thật sự hiệu quả.

Để giải quyết, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu xây dựng hệ thống đo đếm, theo dõi và giám sát việc cung cấp dịch vụ công một cách thực chất, dựa trên dữ liệu tiến độ hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân và DN. Những nơi thực hiện chưa hiệu quả phải được nhận diện và xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Gia Lai đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ như đại lý dịch vụ công tại ngân hàng, bưu điện văn hóa xã, quầy ưu tiên, ki-ốt thông minh. Đến nay, tỉnh đã công bố 2.144 thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới. Trong đó, 436 thủ tục thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, 734 thủ tục khác sử dụng giấy tờ sẵn có trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai quán triệt tinh thần "kiến tạo, phục vụ" trong từng khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Để bảo đảm các thủ tục phi địa giới không bị ách tắc, trung tâm thành lập đội phản ứng nhanh.

Ông Đặng Trung Du, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, cho biết: "Chúng tôi xác định không để hồ sơ phi địa giới bị gián đoạn vì lý do kỹ thuật. Khi cơ sở gặp vướng mắc, đội phản ứng nhanh hỗ trợ ngay để bảo đảm quy trình xử lý thông suốt".

Lợi thế chiến lược Khi thủ tục được rút gọn, quy trình minh bạch và bộ máy vận hành hiệu quả, niềm tin của người dân và DN được củng cố. Gia Lai xác định rõ lợi thế cạnh tranh của địa phương không còn là những ưu đãi, mà là năng lực tổ chức thực thi. Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định: "Cải cách thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lợi thế chiến lược. Chính quyền phải đồng hành, hỗ trợ DN để họ triển khai dự án thành công". Qua những bước đi này, Gia Lai đang tạo dựng một hướng đi rõ ràng: Lấy cải cách hành chính làm động lực, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, từ đó tăng cường sức hút đầu tư, xây dựng niềm tin và thúc đẩy phát triển bền vững.



