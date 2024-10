Đại tá Hoà Quang Tưng làm Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Ngày 16-10, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an), đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Hòa Quang Tưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.



Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (bên phải) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Hòa Quang Tưng

Cũng tại buổi lễ, Cục trưởng Đinh Văn Nơi công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nêu rõ Đại tá Hòa Quang Tưng và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn thời gian qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, tin tưởng giao trọng trách mới. Riêng với Đại tá Hòa Quang Tưng là cán bộ trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ an ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Hòa Quang Tưng sẽ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Cục An ninh chính trị nội bộ; tiếp tục đoàn kết cùng tập thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, đảng viên trong đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.

Đại tá Hòa Quang Tưng phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại tá Hòa Quang Tưng khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm... hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chức trách được giao.