Đại tá Lê Huy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2

Trong ngày 25 và 26-6, tại huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự, chỉ đạo Đại hội.

Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội được nghe đại tá Lê Huy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo chính trị. Trong đó đánh giá, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng; bám sát chức năng, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đảng ủy Vùng đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ IV đề ra. Nổi bật là nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ tuyên truyền, xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.

Đại hội bầu cử Ban chấp Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bộ Tư lệnh Vùng đã thường xuyên nắm chắc tình hình, có nhiều tham mưu, đề xuất với Cảnh sát biển Việt Nam xử lý thành công các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Vùng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm; phòng chống khai thác IUU; công tác đối ngoại Cảnh sát biển, công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác xây dựng Đảng bộ được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ được nâng lên.

Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2025 -2030, trong đó chú trọng công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam xử trí hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo xây dựng Bộ tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và thực hiện tốt công tác duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển.

Đại tá Lê Huy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 nhiệm kỳ 2025 -2030

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 15 người, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại tá Lê Huy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 nhiệm kỳ 2025 -2030.