Đại tá Nguyễn Hồng Phong làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 21-6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến Công an tỉnh Đồng Nai công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục nghiệp vụ Bộ Công an chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Phong, tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Về phía tỉnh Đồng Nai có Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo; ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tham dự.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang và Đại tá Nguyễn Hồng Phong được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận các trọng trách mới. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trong thời gian công tác tại Công an Đồng Nai và Đại tá Nguyễn Hồng Phong trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Phong (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Hồng Phong khẩn trương tiếp cận công việc mới; đoàn kết cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn Công an tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy giao; phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực, nhất là đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang và Đại tá Nguyễn Hồng Phong được Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách, nhiệm vụ mới; mong muốn Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác, đóng góp cho Đảng, Nhà nước và ngành nhiều chiến công hơn nữa trong thời gian tới.

Đối với đại tá Nguyễn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, cống hiến công sức, kinh nghiệm công tác, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong (45 tuổi, quê quán ở tỉnh Phú Thọ), từng kinh qua vị trí công tác ở Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.