Đại tiệc văn hóa biển ở Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố chương trình Festival Biển Khánh Hòa 2026 với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc diễn ra liên tục trong 1 tháng.

Chuỗi sự kiện kéo dài hơn 1 tháng

Mùa hè năm 2026, Festival Biển Khánh Hòa 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích mạnh mẽ để địa phương bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế. Theo kế hoạch, festival chính thức diễn ra từ ngày 10-7 đến hết 10-8.

Ban tổ chức dự kiến festival sẽ thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt du khách trong và ngoài nước, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế biển của địa phương. Điểm nhấn của Festival Biển Khánh Hòa 2026 là 3 chương trình quy mô lớn được tổ chức xuyên suốt trong 3 ngày.

Mở đầu là lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 17-7 tại Quảng trường 2 Tháng 4. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều công nghệ hiện đại như AR Realtime, trình chiếu 3D Mapping, kết hợp pháo hoa. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV và KTV có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Đức Phúc…

Tiếp nối là Lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa du lịch diễn ra lúc 17 giờ ngày 18-7 trên tuyến đường Trần Phú. Không gian lễ hội được kỳ vọng sẽ tái hiện bức tranh sinh động về văn hóa biển đảo, tạo nên một "đại tiệc sắc màu" dành cho người dân và du khách. Lễ bế mạc kết hợp đại nhạc hội quốc tế "Unite the Continents" vào tối 19-7 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Không chỉ gói gọn trong 3 ngày lễ hội chính, hàng loạt hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra xuyên suốt trong 1 tháng như Lễ hội Văn hóa - ẩm thực Yến sào Khánh Hòa, Lễ hội Áo dài Việt Nam, Tuần lễ Nông sản và sản phẩm OCOP, Hội chợ Thương mại - văn hóa ẩm thực "Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè", Lễ hội Trái cây Lâm Sơn, triển lãm ảnh nghệ thuật về văn hóa du lịch biển cùng nhiều chương trình nghệ thuật đường phố.

Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao quy mô lớn như Giải Đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026, Giải chạy Nha Trang City Trail lần thứ I, Giải golf Anara Bình Tiên Championship và các giải bóng đá bãi biển.

Sự kết hợp giữa văn hóa, thể thao, ẩm thực, thương mại và du lịch được kỳ vọng sẽ tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến thu hút du khách trong dịp hè 2026

Xây dựng chiều sâu văn hóa

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các địa phương và các điểm đến quốc tế, việc chỉ dựa vào lợi thế biển, đảo là chưa đủ để tạo nên sức hút bền vững. Định hướng hiện nay của Khánh Hòa là phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy văn hóa, con người và trải nghiệm làm yếu tố gia tăng giá trị.

"Festival Biển Khánh Hòa 2026 hay các hoạt động quốc tế không chỉ nhằm thu hút khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến giàu bản sắc, năng động và hội nhập" - bà Hằng cho biết.

Sau Festival Biển, không khí sôi động của ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tiếp tục được nối dài trong tháng 8 với nhiều sự kiện quốc tế. Trong đó, đặc biệt Khánh Hòa đăng cai nhiều hoạt động quan trọng của cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73. Ngoài các phần thi như Người đẹp tài năng, Người đẹp thời trang và Người đẹp bản lĩnh, ban tổ chức dự kiến sẽ ghi hình các thí sinh tại nhiều danh lam thắng cảnh, điểm đến văn hóa và du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Theo ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, ngành du lịch địa phương đang duy trì tốc độ tăng trưởng rất cao. Nhưng thước đo quan trọng không chỉ nằm ở số lượng khách mà còn ở thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng quay trở lại của du khách.

"Các sự kiện diễn ra liên tục trong mùa hè năm nay sẽ tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Khánh Hòa và ở lại lâu hơn. Nhưng để biến lợi thế đó thành hiệu quả kinh tế thực sự, cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới và tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng" - ông Nhựt nhận định.

Theo ông Nhựt, lợi thế lớn nhất của Khánh Hòa trong giai đoạn tới là khả năng kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển với văn hóa bản địa, thể thao, ẩm thực và các sự kiện quy mô lớn. "Khi tạo được hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, du khách sẽ không chỉ đến một lần mà còn quay trở lại nhiều lần với những lý do khác nhau" - ông Nhựt nói thêm.

Cú hích lớn Ông Đỗ Thành Quân, chủ nhà hàng Lương Sơn Cảng (phường Nha Trang), cho rằng việc liên tục tổ chức các sự kiện lớn sẽ tạo cú hích cho toàn bộ hệ thống dịch vụ du lịch của địa phương. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý. Theo ông Quân, các cơ quan chức năng cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm nguồn cung phòng lưu trú, tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý; đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và minh bạch dịch vụ ăn uống, lưu trú. Bên cạnh đó, việc điều tiết giao thông hợp lý cũng cần được chú trọng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện.



