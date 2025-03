Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 3-3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Thanh Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, xây dựng đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; phát huy những kết quả đạt được; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, trọng yếu về quốc phòng, nơi mới được sắp xếp, điều chỉnh trong tỉnh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Thanh Hóa có vị trí địa chính trị, kinh tế, quốc phòng quan trọng, kết nối Bắc Trung bộ với đồng bằng sông Hồng; đồng thời nằm trên hành lang kinh tế Bắc - Nam và tứ giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa.

"Là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn thứ 5 cả nước, với đầy đủ 3 vùng địa lý (miền núi, đồng bằng và ven biển), do đó trong quá trình phát triển kinh tế xã hội phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh; coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…"- Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Thanh Hóa tham mưu, đề xuất cho Bộ Quốc phòng việc tổ chức, biên chế sắp xếp cơ quan quân sự địa phương cơ sở khi không còn cơ quan quân sự cấp huyện.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã giao cho Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân Đội (Viettel) hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa 500 căn nhà trị giá 30 tỉ đồng, trong Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Thanh Hóa. (trị giá mỗi căn 60 triệu đồng).

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cho biết năm 2024, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, song kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ được ổn định và đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật; có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu trong nhóm dẫn đầu cả nước… Thực hiện Nghị quyết số 18 và Kết luận số 121 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; đến nay Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức Đảng và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng chỉ đạo, định hướng của Trung ương.