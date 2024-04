Ngày 17-4, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024).

Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh cùng lãnh đạo các đơn vị.

Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đã dành phút mặc niệm và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng - liệt sĩ

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình cố Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Văn Điền (Mười Thương) và gia đình cố đại tá Mai Công Sở, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi thân nhân và bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến, đóng góp của cố Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Văn Điền (Mười Thương) và gia đình cố Đại tá Mai Công Sở trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.