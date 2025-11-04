Sáng 4-11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Quyết định.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22-1-1966. Quê quán tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng). Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ ngày 16-8-2024); Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước tháng 5-2016, ông Trịnh Văn Quyết là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2.

Từ tháng 5-2016: Chính ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Từ tháng 8-2016: Được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Từ năm 2020: Được thăng quân hàm Trung tướng.

Từ tháng 1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4-2021: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 8-2023: Được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tháng 6-2024: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 16-8-2024: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 14-7-2025: Được thăng quân hàm Đại tướng.