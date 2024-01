Ngày 10-1, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cho biết trong quá trình bắt giữ nam thanh niên vận chuyển trái phép chất ma túy, một đại úy công an bị thương nặng.

Đại úy Lò Đức Tiến bị thương nặng trong lúc vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng hơn 18 giờ ngày 4-1, khi tổ công tác thuộc Công an huyện Vân Hồ đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Co Chàm, xã Lóng Luông đã phát hiện Bùi Văn Sang có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Sang không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào người đại úy Lò Đức Tiến khiến anh bị thương nặng. Đại úy Tiến ngay sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội điều trị.

Đối tượng Sang đã bị công an khống chế, bắt giữ. Tiến hành khám xét tại chỗ, công an thu giữ một gói heroin trọng lượng 7,06 gram.

Công an bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận đến bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ mua 3 triệu tiền heroin với mục đích mang về bán và sử dụng. Quá trình mang ma túy di chuyển về nhà, Sang bị tổ công tác phát hiện nên đã tìm cách bỏ chạy.

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh Sơn La đã đến bệnh viện thăm hỏi, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đại úy Tiến trong khi thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo công an tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đại úy Tiến an tâm điều trị, sớm trở lại công tác.