Đắk Lắk cần tạo xung lực phát triển nhanh, bền vững

Tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình; không ngừng nâng cao trình độ; sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống; làm tốt công tác dân vận; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự.



Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.Ảnh: TTXVN

Thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với Quân đội nhân dân; tuân thủ sự quản lý của Nhà nước, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, "quân với dân như cá với nước".

Chiều cùng ngày, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đắk Lắk có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; có nhiều tài nguyên du lịch phong phú; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đang được đầu tư tương đối đồng bộ... Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng tin tưởng tỉnh sẽ khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn để tạo xung lực phát triển mới, nhanh, xanh, hài hòa và bền vững.