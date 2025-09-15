Sáng 15-9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2.

Ông Từ Thái Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột - giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua kết quả Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phú Hùng với lý do chuyển công tác.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Từ Thái Giang, với tỉ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ông Từ Thái Giang giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Từ Thái Giang sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.