Đắk Lắk: Đề xuất xây dựng sân golf 18 lỗ và khu biệt thự trên diện tích hơn 110 ha

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Đề xuất xây dựng sân golf 18 lỗ và khu biệt thự trên diện tích hơn 110 ha

Cao Nguyên

(NLĐO) - UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua phương án xây dựng sân golf 18 lỗ và khu biệt thự trên diện tích hơn 110 ha tại khu vực hồ Ea Kao nổi tiếng.

Ngày 12-8, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp xem xét đề xuất đầu tư xây dựng sân golf tại khu vực hồ Ea Kao ở phường Ea Kao.

Đắk Lắk: Đề xuất xây dựng sân golf 18 lỗ và khu biệt thự trên diện tích hơn 110 ha- Ảnh 1.

Một góc hồ Ea Kao - nơi dự kiến xây dựng sân golf 18 lỗ

Theo ông Thái, doanh nghiệp đề xuất xây dựng sân golf là Công ty CP Vườn Thời Đại Việt Nam (tỉnh Quảng Ninh). Sân golf 18 lỗ dự kiến được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 70 ha, khu biệt thự trên diện tích hơn 46 ha.

"UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua phương án, sắp tới sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về dự án" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin. 

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, khu sân golf hồ Ea Kao được xây dựng trên diện tích hơn 70 ha gồm sân golf 18 lỗ và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sân golf.

Khu biệt thự được xây dựng trên diện tích hơn 46 ha với quy mô dân số hơn 5.000 người. Đây sẽ là khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khang trang, sạch đẹp, bền vững, thân thiện với môi trường.

Hồ Ea Kao cách trung tâm hành chính tỉnh Đắk Lắk hơn 10 km. Ngoài chức năng thủy lợi, hồ này còn là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, không gian xanh mát.

Tin liên quan

Tỉnh ủy Lâm Đồng kỷ luật cán bộ liên quan đến dự án ở sân golf Đồi Cù

Tỉnh ủy Lâm Đồng kỷ luật cán bộ liên quan đến dự án ở sân golf Đồi Cù

(NLĐO) - Có 3 cá nhân chịu trách nhiệm liên đới việc kiểm tra, rà soát, tham mưu, thẩm định tại dự án Tòa nhà Câu lạc bộ Golf (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Tiềm năng của mô hình bất động sản liền kề sân golf

(NLĐO) - Với không gian độc bản, tiện ích đẳng cấp, những bất động sản tọa lạc cạnh sân golf như Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng thu hút tệp khách tinh hoa.

Phê duyệt dự án sân golf, nghỉ dưỡng hơn 1,5 tỉ USD do Tập đoàn Trump đề xuất ở Hưng Yên

(NLĐO)- Dự án đầu tư khu phức hợp đô thị, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, thể thao và sân golf được triển khai trên quy hoạch 990,43 ha.

sân golf khu Biệt thự du lịch sinh thái tỉnh Đắk Lắk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo