Thời sự

Đắk Lắk: Một người tử vong do nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

(NLĐO) – Bệnh nhân nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" đã được đưa đi điều trị tại nhiều bệnh viện trong thời gian dài nhưng không qua khỏi.

Ngày 11-9, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh Whitmore, thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Bệnh nhân là ông S.S.P. (SN 1965, tạm trú tại tiểu khu 280, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin từ người thân, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, mệt từ đầu tháng 7-2025, đã nhiều lần khám và điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh với chẩn đoán viêm phổi nhưng không khỏi.

Đến ngày 7-8, bệnh trở nặng với biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Bệnh nhân được phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ ổ áp xe vào ngày 16-8 và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh mạnh theo phác đồ.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở máy và được chuyển về lại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 31-8, sau khi bệnh chuyển biến xấu, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà và tử vong sau đó. Đến ngày 8-9, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây ra bệnh Whitmore.

Đây là trường hợp mắc bệnh Whitmore thứ ba 3 trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Bệnh Whitmore, còn gọi là nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người". Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và tỉ lệ tử vong cao ở những trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng.

Đặc biệt, bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh nhiễm khuẩn khác, dẫn đến chậm trễ trong điều trị. Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phải được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu, quá trình điều trị kéo dài (thường từ 3 đến 6 tháng) mới đảm bảo bệnh không tái phát.

Tin liên quan

Phát hiện 2 người nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

Phát hiện 2 người nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

(NLĐO) - Hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, suy đa tạng do mắc bệnh Whitmore, còn gọi là nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người". Hiện một bệnh nhân vẫn nguy kịch

Đắk Lắk: Hạn chế sử dụng nguồn nước gần nơi phát hiện ca mắc "vi khuẩn ăn thịt người"

(NLĐO) - Nhận định bệnh Whitmore (còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người) cực kỳ nguy hiểm, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang điều trị tích cực cho ca mắc đầu tiên ở đây là bé gái 9 tuổi.

Nhiều người nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người", Bộ Y tế ra khuyến cáo

(NLĐO) - Tại Việt Nam, bệnh vi khuẩn “ăn thịt người” Whitmore xuất hiện rải rác. Các ca bệnh gần đây nhất được phát hiện tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, trong đó đã có trường hợp tử vong

