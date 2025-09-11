Ngày 11-9, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh Whitmore, thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Bệnh nhân là ông S.S.P. (SN 1965, tạm trú tại tiểu khu 280, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin từ người thân, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, mệt từ đầu tháng 7-2025, đã nhiều lần khám và điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh với chẩn đoán viêm phổi nhưng không khỏi.

Đến ngày 7-8, bệnh trở nặng với biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Bệnh nhân được phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ ổ áp xe vào ngày 16-8 và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh mạnh theo phác đồ.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở máy và được chuyển về lại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 31-8, sau khi bệnh chuyển biến xấu, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà và tử vong sau đó. Đến ngày 8-9, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây ra bệnh Whitmore.

Đây là trường hợp mắc bệnh Whitmore thứ ba 3 trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Bệnh Whitmore, còn gọi là nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người". Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và tỉ lệ tử vong cao ở những trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng.

Đặc biệt, bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh nhiễm khuẩn khác, dẫn đến chậm trễ trong điều trị. Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phải được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu, quá trình điều trị kéo dài (thường từ 3 đến 6 tháng) mới đảm bảo bệnh không tái phát.