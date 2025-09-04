HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đắk Lắk: Nhiều cán bộ, công chức không trung thực trong kê khai tài sản

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nhiều cán bộ, công chức tại tỉnh Đắk Lắk không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập nhưng không ai bị xử lý trách nhiệm.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2024. 

Đắk Lắk: Cán bộ công chức không trung thực trong kê khai tài sản bị bỏ qua - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk có 17 cán bộ, công chức không trung thực trong việc kê khai tài sản

Theo báo cáo, trong năm 2024, có 79 người được xác minh ngẫu nhiên theo kế hoạch kiểm tra tài sản, thu nhập. Trong số này, có 17 người không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập hoặc không trung thực trong việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Bên cạnh đó, 51 người có những vi phạm và sai sót như kê khai không đúng mẫu, thiếu thông tin, số liệu không chính xác hoặc nộp chậm so với quy định.

Mặc dù có nhiều cán bộ, công chức vi phạm, nhưng không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập. Không có ai bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử, không được bổ nhiệm, bị cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, hay buộc thôi việc.

Báo cáo của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và các nguyên nhân chủ yếu.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị như sớm triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để phối hợp và chia sẻ thông tin, rút ngắn thời gian xác minh; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình xác minh và các hình thức kỷ luật tương ứng với từng mức độ vi phạm để tạo sự thống nhất chung…

