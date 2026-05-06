Đắk Lắk: Va chạm giữa xe con và xe đạp điện, 1 học sinh tử vong

Ngày 6-5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến hai em học sinh thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn 3, xã Ea Ktur, xe ô tô do anh Nguyễn Minh T. (33 tuổi, trú xã Ea Ktur) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 27.

Khi đến nút giao, tai nạn xảy ra giữa phương tiện này với xe đạp điện do em Y.P.D.Ê. (học sinh lớp 7) điều khiển, chở theo em Y.Ô.B.N. (học sinh lớp 9, cùng trú xã Ea Ktur).

Cú tông mạnh khiến cả hai học sinh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, em Y.Ô.B.N. đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.