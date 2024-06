Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin

Ngày 18-6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn Đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20-6.



Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công an TP

Theo đó, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin trên địa bàn TP, Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đoàn Liên bang Nga diễn ra tại Thủ đô.

Tại hội nghị, các phòng chức năng của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tham gia ý kiến góp ý bổ sung vào phương án, trong đó nhấn mạnh đến công tác phân luồng, phân tuyến, đảm bảo an toàn giao thông; công tác phối hợp, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo và dự kiến các tình huống phát sinh.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, các đơn vị của Công an TP phải nhận thức sâu sắc công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực sự nghiêm túc, không được chủ quan.

Từ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung phương tiện thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo huy động tối đa lực lượng, bố trí tại tất cả các khu vực diễn ra các hoạt động của Đoàn khách quốc tế, phân công cụ thể rõ người, rõ việc, không để xảy ra bất kỳ thiếu sót làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ Đoàn.

"Các đơn vị trực tiếp tham gia công tác bảo vệ phải tổ chức, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, nhất là trong công tác nắm tình hình, chủ động, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin trong giải quyết các tình huống cụ thể"- Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ.

Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện để triển khai phương án bảo đảm giao thông, dẫn Đoàn trong suốt quá trình hoạt động của Đoàn tại Hà Nội; tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai Phương án số 4 giải tỏa ùn tắc giao thông ngay sau khi Đoàn đã đi qua.