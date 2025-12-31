HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đâm chết chồng trong lúc tại ngoại rồi trốn ra nước ngoài 25 năm

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã đặc biệt 25 năm, sau khi đâm chết chồng trong lúc tại ngoại rồi trốn ra nước ngoài

Ngày 31-12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Đồn Biên Phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, và các lực lượng công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Bé (SN 1968; nơi ở trước khi bỏ trốn là xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ), nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Đâm chết chồng trong lúc tại ngoại rồi trốn ra nước ngoài 25 năm - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Bé - người phụ nữ đâm chết chồng rồi trốn ra nước ngoài 25 năm

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Thị Bé có quê quán tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) nhưng lấy chồng và chuyển về quê chồng sinh sống tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ).

Đến tháng 1-2000, Bé bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian được áp dụng biện pháp tại ngoại, người phụ nữ này đã bỏ trốn vào TPHCM và dùng dao đâm chết chồng là ông N.V.H.. Gây án xong, Bé tiếp tục bỏ trốn.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, Nguyễn Thị Bé tiếp tục bị truy nã về tội "Giết người".

Đâm chết chồng trong lúc tại ngoại rồi trốn ra nước ngoài 25 năm - Ảnh 2.

Dù thay tên đổi họ, Nguyễn Thị Bé cũng sa lưới sau 25 năm lẩn trốn

Quá trình điều tra Nguyễn Thị Bé còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) quyết định truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong thời gian bỏ trốn, Bé sống tại nhiều tỉnh, TP, sau đó thay tên, đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên và trốn sang Lào sinh sống.

Hiện, Nguyễn Thị Bé đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

