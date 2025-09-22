HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Đam mê" lạnh gáy của Bình "kiểm"

Trần Thái

(NLĐO) - Đam mê chết người ấy không chỉ khiến Bình "kiểm" sa lưới mà còn kéo theo nhiều “đàn em” cùng xộ khám.

TAND Khu vực 7 - TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Đức Bình (SN 1970, ngụ TP HCM, còn gọi là Bình Kiểm) cùng nhiều đồng phạm vào ngày mai (23-9).

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ tháng 6-2024 đến đầu tháng 10-2024, nhóm bị can gồm Bình "kiểm", Nguyễn Tuấn An, Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (biệt danh Vũ Mèo) cùng nhiều người khác đã thực hiện các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không tố giác tội phạm; tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa, Bình "kiểm" quen Lại Nam Phương. Sau khi ra tù, hai người hẹn nhau ở quán cà phê dưới chân chung cư Maldives Diamond Island (TP Thủ Đức). Tại đây, Phương rủ thêm Huỳnh Hoàng Vũ cùng đến gặp Bình.

"Đam mê" lạnh gáy của Bình "kiểm" - Ảnh 1.

Tang vật trong vụ án - Ảnh: NLĐO

Không lâu sau, trong bữa nhậu tại quán lẩu dê Cúc Phương (quận 12 cũ), Vũ trao tận tay Bình một túi nhung in chữ Chivas, bên trong là khẩu súng Beretta, 13 viên đạn và nói: "Em tặng anh quà". Bình mở ra, thử súng rồi đưa cho chủ quán là Chu Văn Hoàng Anh cất giữ. Khẩu súng sau đó được giấu từ trần nhà vệ sinh đến vườn nhà bố Hoàng Anh ở Lâm Đồng, trước khi bị công an phát hiện thu giữ ngày 30-10-2024.

"Thương vụ" xuyên biên giới

Chưa dừng lại, Bình "kiểm" tiếp tục nhờ "đàn em" Nguyễn Tuấn An tìm mua súng quân dụng. Qua Facebook và Telegram, An liên hệ một đối tượng người Lào, đặt mua súng AK47, hộp tiếp đạn và hàng trăm viên đạn.

Tiền được Bình "kiểm" chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, thậm chí nhờ cả vợ con bạn bè đứng tên. Tổng cộng, Bình "kiểm" đã bỏ ra hơn 227 triệu đồng để theo đuổi "đam mê" súng, đạn.

Ngày 23-9-2024, An trực tiếp sang thủ đô Viêng Chăn (Lào), nhận từ đối tác 1 khẩu AK47, 3 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn và 170 viên đạn AK. Không dừng lại ở đó, An còn lặn xuống ao trong khuôn viên một công ty ở Viêng Chăn để trục vớt thêm 1 khẩu AK cũ, 1 hộp tiếp đạn và 72 viên đạn, dự tính bán lại cho Bình.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị vận chuyển toàn bộ số súng, đạn về Việt Nam, An bị Công an Lào bắt giữ tại bến xe Viêng Chăn. Ngày 1-10-2024, An cùng tang vật được bàn giao cho Bộ Công an Việt Nam.

Cơ quan tố tụng xác định Bình "kiểm" là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo đàn em mua bán, tàng trữ súng đạn để "phòng thân", đam mê bất thường ấy đã kéo nhiều người vào vòng lao lý.

Tháng 11-2024, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) đã thông tin về kết quả đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm", SN 1970, quê Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu. Đây được xem là vụ án điển hình trong công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Theo công an, các nghi phạm đều là giang hồ cộm cán, manh động, sử dụng vũ khí quân dụng để hoạt động phạm tội tại cả Lào và Việt Nam. Bình "kiểm" là người chủ mưu, vạch ra kế hoạch tổ chức một sự kiện, mời người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia, sau đó bắt cóc, đe dọa bằng vũ khí, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video. Các hình ảnh này sẽ được chuyển cho đồng bọn ở Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm thu lợi.

Kế hoạch được chuẩn bị chi tiết, Bình "kiểm" phân công đàn em đi kêu gọi góp tiền đầu tư, chia nhiệm vụ cho từng người, thậm chí ấn định cả thời gian và địa điểm thực hiện. Thông qua mối quan hệ xã hội, Bình "kiểm" liên hệ với Nguyễn Tuấn An để mua súng AK cùng đạn dược đưa về Việt Nam phục vụ kế hoạch phạm tội.

Tuy nhiên, toàn bộ âm mưu sớm bị công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.



Tin liên quan

Bộ Công an khen vụ triệt phá băng nhóm ông trùm Bình "kiểm"

Bộ Công an khen vụ triệt phá băng nhóm ông trùm Bình "kiểm"

(NLĐO)- Cục Cảnh sát hình sự nhận được thư khen sau khi triệt phá băng nhóm tội phạm do Phạm Đức Bình (Bình "kiểm") cầm đầu

Bình "kiểm" phải đối mặt với mức án nào?

(NLĐO) - Luật sư Phùng Huyền nhận định việc cách ly Bình "kiểm" ra khỏi xã hội là điều tất yếu và cần thiết

Trùm giang hồ Bình "kiểm" bị bắt vì lên kế hoạch cưỡng ép ca sĩ, người mẫu quan hệ tình dục

(NLĐO)- Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm") bị bắt do lên kế hoạch tổ chức sự kiện mời người mẫu, ca sĩ đến để bắt cóc, cưỡng ép quan hệ tình dục

Bình "kiểm" TAND xét xử lừa đảo chiếm đoạt tài sản đánh bạc tổ chức đánh bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo