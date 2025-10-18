Đặc biệt phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc ngày 17-10.

Khẳng định vị thế tiên phong

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

"Các đại biểu dự Đại hội đã phát huy trí tuệ và trách nhiệm, tập trung thảo luận, bổ sung với sự đồng thuận, nhất trí cao, thông qua Nghị quyết Đại hội với 5 quan điểm phát triển, 4 nhóm chỉ tiêu với 43 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các văn kiện được Đại hội lần thứ XVIII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Thủ đô, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm, yêu cầu, mong mỏi, khát vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới; khẳng định vị thế, vai trò tiên phong, đồng hành cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh Nghị quyết của Đại hội, ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

"Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, gồm 75 thành viên, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố gồm 64 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết cùng với 2 đại biểu đương nhiên, đại diện tiêu biểu gần 50 vạn đảng viên đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, cấp ủy các xã, phường, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, ban, ngành của thành phố sớm bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 Ảnh: HOÀNG HƯNG

Trong quá trình triển khai phải gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị, quyết liệt triển khai, làm nhanh, làm đến cùng.

Đặc biệt phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông…

Không ngừng nỗ lực, phấn đấu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với khát vọng vươn lên vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân để linh hoạt điều chỉnh đúng với tình hình thực tế; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thúc đẩy giải quyết công việc; tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực, ngay trong những tháng còn lại của năm 2025 và từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025-2030.

"Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Hà Nội phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, hành động quyết liệt... Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đem hết tâm sức, trí tuệ để cống hiến, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra" - Bí thư Thành ủy Hà Nội đúc kết.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội gồm 12 người Cùng ngày, tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo Đại hội kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII cũng đã bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, gồm: ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII cũng bầu ra 17 người trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII. Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII gồm 12 người. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, Giám đốc Sở Tài chính, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Đồng Nai: GRDP tăng 8,86% trong 9 tháng Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 17-10, bà Tôn Ngọc Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - cho biết trong 9 tháng của năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,86% (chỉ tiêu Chính phủ giao là 8,5%), tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tính đạt 489.029 tỉ đồng (tăng 13,79%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,03%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,3%. Cụ thể, đã hoàn thành xây dựng đề án hợp nhất tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước cũ thành tỉnh Đồng Nai mới; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện; tổ chức triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành liên thông ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thúc đẩy triển khai, tổ chức thi công; đặc biệt là dự án sân bay Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, di dời Khu Công nghiệp Biên Hòa 1... Song song đó, công tác thu ngân sách Nhà nước thực hiện vượt kế hoạch với 63.983 tỉ đồng (đạt 91% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 86% dự toán HĐND tỉnh giao); công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai đầy đủ, thiết thực và kịp thời; các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, du lịch, thể thao, thông tin truyền thông, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, Tết; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp. N.Tuấn



