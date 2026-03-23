Ngày 23-3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội "Giết người".

Phạm Văn Cường tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HD

Theo hồ sơ, Cường sống cùng vợ và con nhỏ tại một phòng trọ ở ấp Bình Nghi, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Sáng 28-9-2025, sau khi sử dụng ma túy, Cường trở về phòng thì bị vợ trách móc.

Trong lúc bực tức, Cường sang phòng trọ đối diện lấy một cây kéo rồi quay lại đâm vợ nhiều nhát. Dù nạn nhân bỏ chạy sang phòng khác và khóa cửa, Cường vẫn tìm cách phá cửa để tiếp tục tấn công. Chỉ đến khi nạn nhân kêu cứu, van xin, bị cáo mới dừng lại và đưa đi cấp cứu.

Kết luận giám định xác định nạn nhân bị thương tích 34%.

Theo hội đồng xét xử, các vết thương ở vùng trọng yếu như ngực, lưng có khả năng dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, hậu quả chết người không xảy ra nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, nên hành vi này được xác định là phạm tội giết người chưa đạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù. Tại phiên tòa, bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 10 năm tù, thấp hơn mức đề nghị của viện kiểm sát.

Liên quan đến hành vi sử dụng ma túy, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra đã tách nguồn tin, chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.