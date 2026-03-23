Pháp luật

Đâm vợ nhiều nhát vì bực tức, trả giá bằng 10 năm tù

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau khi sử dụng ma túy và mâu thuẫn với vợ, người đàn ông ở Tây Ninh dùng kéo đâm nạn nhân nhiều nhát, gây thương tích 34%.

Ngày 23-3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội "Giết người".

Phạm Văn Cường nhận 10 năm tù vì đâm vợ nhiều nhát do mâu thuẫn - Ảnh 1.

Phạm Văn Cường tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HD

Theo hồ sơ, Cường sống cùng vợ và con nhỏ tại một phòng trọ ở ấp Bình Nghi, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Sáng 28-9-2025, sau khi sử dụng ma túy, Cường trở về phòng thì bị vợ trách móc.

Trong lúc bực tức, Cường sang phòng trọ đối diện lấy một cây kéo rồi quay lại đâm vợ nhiều nhát. Dù nạn nhân bỏ chạy sang phòng khác và khóa cửa, Cường vẫn tìm cách phá cửa để tiếp tục tấn công. Chỉ đến khi nạn nhân kêu cứu, van xin, bị cáo mới dừng lại và đưa đi cấp cứu.

Kết luận giám định xác định nạn nhân bị thương tích 34%.

Theo hội đồng xét xử, các vết thương ở vùng trọng yếu như ngực, lưng có khả năng dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, hậu quả chết người không xảy ra nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, nên hành vi này được xác định là phạm tội giết người chưa đạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù. Tại phiên tòa, bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 10 năm tù, thấp hơn mức đề nghị của viện kiểm sát.

Liên quan đến hành vi sử dụng ma túy, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra đã tách nguồn tin, chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Công an Tây Ninh bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook "Trần Đạt", "Ngạn Tổ"

(NLĐO)- Công an Tây Ninh đã bắt tạm giam một đối tượng dùng tài khoản ảo lừa hơn 400 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Vụ cướp hơn 2,2 triệu USD chấn động Tây Ninh: Cái kết cho nhóm đối tượng gây án

(NLĐO)- TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt nhiều bị cáo từ 1 đến 18 năm tù trong vụ giả danh công an chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD

Công an Tây Ninh phát hiện nhiều người nước ngoài lợi dụng visa du lịch để lao động “chui”

(NLĐO)- 11 công dân Bangladesh nhập cảnh du lịch nhưng ở lại làm việc trái phép, lưu trú quá hạn tại Tây Ninh đã bị xử phạt và buộc trục xuất khỏi Việt Nam

