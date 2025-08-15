HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Dàn Anh tài chúc mừng Phan Đinh Tùng

Thùy Trang

(NLĐO)- Dàn sao Việt hùng hậu đổ bộ họp báo ra mắt MV mới của Phan Đinh Tùng.

Phan Đinh Tùng “Thiên la địa võng”: Fan meeting bùng nổ cùng dàn sao “khủng” tại Sài Gòn!

Dàn Anh tài chúc mừng Phan Đinh Tùng - Ảnh 1.

Dàn anh tài đến chúc mừng Phan Đinh Tùng

Tối 14-8, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã có buổi fan meeting giới thiệu sản phẩm mới "Thiên la địa võng" tại phòng trà Bến Thành (TP HCM) đầy náo nhiệt với sự tham dự của dàn sao showbiz. Các ca sĩ, nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Đăng Khôi, Cường Seven, Thanh Duy, S.T Sơn Thạch, STRONG Trọng Hiếu, Kiên Ứng, Phạm Khánh Hưng, Tiến Đạt, Đoan Trang, Công Phát, Vy Oanh, Quốc Thiên,... đã tham dự.

Phan Đinh Tùng cho biết đây không chỉ là một ca khúc, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ mà anh luôn canh cánh trong lòng. Đó là xã hội luôn tồn tại những "thiên la địa võng", những cạm bẫy hào nhoáng nhưng có thể cuốn cả một đời người xuống vực thẳm. Chỉ khi giữ vững bản lĩnh và tỉnh táo, con người mới không trở thành nạn nhân.

Từng trải qua những thử thách và cám dỗ của những năm tháng tuổi trẻ, Phan Đinh Tùng hiểu rõ sức hút chết người của những cuộc vui ngắn hạn, những lời rủ rê khéo léo, hay những lớp hào quang phù phiếm. 

Chính vì đã một lần đứng trước ngã rẽ đó và chọn vượt qua, anh muốn dùng âm nhạc để nhắc nhở thế hệ trẻ về việc giữ mình. Những trải nghiệm ấy giờ đây được anh chuyển hóa thành nghệ thuật. Anh mong muốn truyền cảm hứng và định hướng tích cực cho những ai đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời.

Phan Đinh Tùng với thông điệp cảm động cho giới trẻ thời đại số!

Dàn Anh tài chúc mừng Phan Đinh Tùng - Ảnh 2.

STRONG Trọng Hiếu chúc mừng Phan Đinh Tùng

Với Thiên la địa võng, Phan Đinh Tùng không chỉ hướng tới việc chinh phục khán giả trung thành. Anh kỳ vọng lan tỏa tới lớp khán giả trẻ, những người đang đối diện với vô số cám dỗ và áp lực của thời đại số. Đây là thông điệp dẫu không mới nhưng luôn luôn mang tính thời sự, nhất là trong thời đại người trẻ đang phải đối diện với rất nhiều cuộc khủng hoảng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Phan Đinh Tùng là một trong những nghệ sĩ gạo cội, là "thanh xuân" của nhiều thế hệ khán giả tại Việt Nam. Anh sở hữu nhiều bản hit mang tầm "quốc dân" như Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cạm bẫy tình yêu, Ngôi sao lẻ loi, Cào cào lá tre, Tình yêu diệu kỳ,..., Anh là một trong những nghệ sĩ có hoạt động bền bỉ, chăm chỉ và đều để lại dấu ấn ở nhiều thời kì âm nhạc Việt Nam hiện đại. 

Năm 2024, tên tuổi Phan Đinh Tùng một lần nữa "bùng nổ" khi có hành trình thuyết phục tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", mang đến nhiều màn trình diễn đáng nhớ, đặc biệt là Một vòng Việt Nam. 

Đề tài thể hiện của Phan Đinh Tùng đa dạng, từ nhạc Thánh Ca, nhạc về quê hương đất nước, nhạc tình yêu, nhạc xã hội cho đến các ca khúc dành cho trẻ em.

Tin liên quan

Phan Đinh Tùng kể chuyện tình với vợ

Phan Đinh Tùng kể chuyện tình với vợ

(NLĐO) - Phan Đinh Tùng chia sẻ loạt hình ảnh "chấn động" lần đầu tiên được công bố trong MV Ngồi bên em.

phan đinh tùng anh tài Phan Đinh Tùng anh tài đến chúc mừng Phan Đinh Tùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo