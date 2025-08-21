Đàn bò sữa trong nước giảm mạnh

Công văn nêu rõ những năm gần đây, do thị trường sữa Việt Nam phát triển quá nóng, bùng nổ quá nhiều thương hiệu, sản phẩm sữa và từ sữa trên thị trường, nguyên liệu sữa nhập khẩu ồ ạt gây nhiễu loạn thị trường, áp đảo nguyên liệu trong nước.

Điều này dẫn đến thực trạng là người tiêu dùng không biết lựa chọn sản phẩm sữa nào là bảo đảm chất lượng và nguy hại hơn là tốc độ tăng trưởng của đàn bò sữa trong nước giảm sút "thê thảm", nhất là đàn bò trong khu vực chăn nuôi nông hộ. Nhiều vùng chăn nuôi bò sữa truyền thống đang trên đà phá sản, như TP HCM, Ba Vì, Mộc Châu... riêng đàn bò sữa của TP HCM giảm trên 50%.

Theo đó, Hội Chăn nuôi Việt Nam đề nghị hạn chế thấp nhất việc nhập khẩu các loại nguyên liệu mà trong nước có thể sản xuất được; hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định minh bạch, rõ ràng, dễ phân biệt các sản phẩm sữa và từ sữa, nhất là giữa sữa tươi với sữa nước (sữa bột pha nước), để người tiêu dùng biết trong lựa chọn sử dụng và người sản xuất, kinh doanh, cơ quan quản lý thực hiện.

Cũng theo công văn trên, cần đưa quy định, bắt buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa phải có vùng hoặc gắn với vùng nguyên liệu sữa trong nước, hoặc phải sử dụng tối thiểu bao nhiêu phần trăm nguyên liệu sữa tươi trong nước.