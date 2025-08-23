Dàn dựng cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột, nam thanh niên lãnh hậu quả

Ngày 23-8, TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải (SN 1999, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Thanh Hải bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Theo nội dung vụ án, Hải vay tiền của nhiều người, mất khả năng trả nợ nên nhiều lần xin tiền mẹ ruột nhưng không được.

Chiều 31-7-2020, đối tượng đến 1 quán cà phê ở TP Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) gặp thanh niên tên Long nói chuyện về việc vay tiền giữa 2 người.

Tại đây, Hải nhờ Long gọi điện thoại cho mẹ mình để đe dọa là Hải bị bắt cóc, buộc phải chuyển tiền vào tài khoản của Hải để trả nợ cho Long và những người khác.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải thuê phòng tại một khách sạn ở phường Tuy Hòa ở lại.

Tại đây, Hải cùng Long dùng điện thoại của Hải gọi điện cho mẹ đe dọa Hải đang bị bắt cóc, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng nếu bà muốn "thấy mặt" con.

Quá lo sợ, mẹ Hải trình báo cơ quan công an. Sau 3 ngày ở trong khách sạn, Hải trở về nhà thì bị công an triệu tập làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên toà, Hải bật khóc, cúi đầu xin mẹ tha thứ và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.