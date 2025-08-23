HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Dàn dựng cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột, nam thanh niên lãnh hậu quả

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nam thanh niên dàn dựng cảnh mình bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột bị tuyên án 3 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 23-8, TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải (SN 1999, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Dàn dựng cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột, nam thanh niên lãnh hậu quả- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thanh Hải bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Theo nội dung vụ án, Hải vay tiền của nhiều người, mất khả năng trả nợ nên nhiều lần xin tiền mẹ ruột nhưng không được.

Chiều 31-7-2020, đối tượng đến 1 quán cà phê ở TP Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) gặp thanh niên tên Long nói chuyện về việc vay tiền giữa 2 người.

Tại đây, Hải nhờ Long gọi điện thoại cho mẹ mình để đe dọa là Hải bị bắt cóc, buộc phải chuyển tiền vào tài khoản của Hải để trả nợ cho Long và những người khác.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải thuê phòng tại một khách sạn ở phường Tuy Hòa ở lại.

Tại đây, Hải cùng Long dùng điện thoại của Hải gọi điện cho mẹ đe dọa Hải đang bị bắt cóc, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng nếu bà muốn "thấy mặt" con.

Quá lo sợ, mẹ Hải trình báo cơ quan công an. Sau 3 ngày ở trong khách sạn, Hải trở về nhà thì bị công an triệu tập làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên toà, Hải bật khóc, cúi đầu xin mẹ tha thứ và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Tin liên quan

Hít keo, nam thanh niên hóa nghịch tử

Hít keo, nam thanh niên hóa nghịch tử

(NLĐO) – Sau khi hít keo con chó X-66, nghịch tử bị ảo giác nên vung dao chém mẹ hàng chục nhát, gây thương tích 64%.

Khởi tố nghịch tử đánh mẹ, đâm trọng thương người thi hành nhiệm vụ

(NLĐO) - Bùi Minh Lợi bị công an khởi tố sau khi hành hung mẹ ruột và cũng là người dùng dao đâm trọng thương một tổ bảo vệ an ninh trật tự.

Nghịch tử đuổi đánh bố, chém mẹ tử vong

(NLĐO) - Sau khi đuổi đánh bố đẻ bất thành, Trần Văn D. ở Hà Tĩnh quay vào nhà dùng dao chém mẹ tử vong.

